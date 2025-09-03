Казахстан и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Туризм
110

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев встретился с делегацией Немецкой туристской ассоциации (DRV), а также ведущими туроператорами Германии и обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Во встрече приняли участие президент Немецкой туристской ассоциации DRV Норберт Андреас Фибиг, представители немецких туроператоров, а также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Открывая встречу, Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан придаёт особое значение укреплению социально-экономических связей с Федеративной Республикой Германия, и туризм занимает особое место в развитии двустороннего сотрудничества.

«Для Казахстана туризм – это не только отрасль экономики, но и мост доверия между народами. Сотрудничество с Германией открывает новые горизонты для продвижения нашей страны на европейском рынке. Обсуждение возможности проведения DRV Destination Forum в Казахстане является важным шагом на пути укрепления взаимного интереса и развития партнерства», — отметил заместитель Премьер-министра.

Основной темой встречи стали перспективы продвижения Казахстана как туристского направления на немецком рынке, а также обсуждение потенциальной возможности проведения в нашей стране DRV Destination Forum в 2026 году.

Президент Немецкой туристской ассоциации DRV Норберт Андреас Фибиг отметил, что Казахстан представляет большой интерес для немецкого туристского рынка благодаря уникальной природе, культурному наследию и современным инфраструктурным возможностям.

«Мы рады возможности посетить Казахстан и своими глазами увидеть его туристический потенциал. Уникальная природа, богатая история и современное развитие страны делают ее привлекательным направлением для немецких туристов. Немецкие туристы тратят более 85 млрд евро на путешествия, и мы уверены, что Казахстан способен занять достойное место среди популярных направлений», — подчеркнул он.

Программа визита немецкой делегации включает посещение Астаны, Алматы и Байконура, где гости смогут познакомиться с туристским потенциалом Казахстана и возможностями для развития совместных проектов.

В завершение встречи Ермек Кошербаев выразил уверенность, что совместные усилия Казахстана и Германии будут способствовать укреплению сотрудничества и дружбы между двумя странами.

