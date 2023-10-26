Казахстан и Кипр будут помогать друг другу по уголовным делам

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Как отмечается в заключении к документу, его целью является установление и развитие взаимного сотрудничества в борьбе с преступностью, оказание правовой помощи по уголовным делам, в отношении правонарушений, наказание за которые на момент обращения за помощью подпадает под юрисдикцию запрашивающего государства.

Договор в рамках правовой помощи включает в себя следующие процессуальные действия: передача и вручение документов, повесток и предметов, определение местонахождения и установление личности лица и предметов, получение показаний и заявлений, включая показания по видеоконференцсвязи, а также осуществление обыска, ареста и конфискации, проведение экспертиз документов или предметов, обмен информацией и доказательствами.

Также предусмотрен отказ в представлении правовой помощи в случаях несоблюдения определенных видов правовой помощи, предусмотренных договором, угрозы суверенитету, безопасности, противоречий национальному законодательству или международным обязательствам государства.

«Ожидаемыми результатами закона является создание правовой основы для сотрудничества между компетентными органами Республики Казахстан и Республики Кипр в области оказания правовой помощи по уголовным делам», – говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче.