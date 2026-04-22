Казахстан и Китай запустят ветропарк в Карагандинской области

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление, одобряющее подписание Соглашения о строительстве ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области между Министерством энергетики РК и ТОО «Karaganda Wind Power» (совместное казахстанско-китайское предприятие)

Фото: пресс-служба правительства РК

На полях регионального экологического саммита состоялось подписание Соглашения об инвестициях по строительству ВЭС на 500 МВт между Министерством энергетики РК и компанией «Karaganda Wind Power». Документ подписали министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и председатель ТОО «Karaganda Wind Power» Шао Юэбо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Проект ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области реализуется в рамках межправительственного соглашения и является частью масштабной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане.

В данный проект инвестируют 645 млн долларов США. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,6 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии.

Реализация проекта также окажет значительный экологический эффект — ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн.

Проект направлен на повышение энергетической безопасности страны, развитие «зеленой» экономики и привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор Казахстана, отметили в пресс-службе Кабмина.