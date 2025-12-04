Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декаб­ря 2025 года.

Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до трех дней до даты вылета.

МТСЗН РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации. Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудо­устройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей.

МТСЗН продолжит системную работу по защите прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, сообщила пресс-служба ведомства.