Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Кадиша Ныгмет
Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигли договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда. Она позволяет казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд. Воспользоваться этой возможностью наши соотечественники могут в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го включительно.