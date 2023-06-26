Казахстан и Кыргызстан планируют довести товарооборот до 2 млрд долларов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Приветствуя Нурланбека Шакиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнером.
В ходе встречи глава государства отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются, чему способствует взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне. Он сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество увеличивается с каждым годом, и страны планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Президент выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.
В свою очередь Нурланбек Шакиев поблагодарил главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова.
По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.
В завершение президент Казахстана высказал наилучшие пожелания в адрес лидера Кыргызстана.