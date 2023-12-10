Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд

Фото: МИД Казахстана

Главы МИД Казахстана Мурат Нуртлеу и ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахаян обсудили двустороннее сотрудничество государств, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

"На встрече особый акцент был сделан на поддержку развивающихся в последние годы инвестиционного и технологического сотрудничества, а также наращивание торгово-экономических отношений. Стороны договорились максимально использовать имеющиеся мощности для достижения объёма торговли до 1 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Для этой цели министры отметили необходимость открытия прямого авиасообщения между столицами двух стран и договорились изучить возможности открытия рейсов между компаниями "Etihad Airways" и "Air Arabia".

Глава МИД РК вручил коллеге письмо президента Казахстана, адресованное президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну с приглашением принять участие в работе международного форума Астана в 2024 году и отметил возможность совмещения его участия в этом мероприятии с официальным визитом в нашу страну.