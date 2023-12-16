Астана и Москва согласовали транспортировку казахстанской нефти в Германию в 2024 году

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Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти, сообщили в Минэнерго республики.

"В настоящее время стороны, Республика Казахстан и Российская Федерация, согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах - до 1,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Транспортировка осуществляется по нефтепроводу Атырау - Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт" в Германию.

