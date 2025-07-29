28 июля Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции проведена встреча с представителями Программы развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК

Фото: Министерство юстиции РК

В ходе встречи казахстанской стороной была представлена информация о планируемых законодательных инициативах по созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, а также о предпринимаемых мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему углублению сотрудничества в области интеллектуальной собственности. В числе приоритетных направлений взаимодействия были отмечены использование цифровых инструментов для выявления контрафактных товаров, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на маркетплейсах, досудебное урегулирование защиты прав на ИС в Интернете, а также обмен опытом по вопросам коллективного управления правами.