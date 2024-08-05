Казахстан и Туркменистан обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту Президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.