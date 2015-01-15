Казахстан имеет необходимые резервы для преодоления негативных тенденций в экономике – Президент

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент отметил, что нынешние негативные явления в международной экономике являются последствием глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 годов.
"Проявлением кризисов явилось понижение цен на экспортные товары нашей страны, особенно нефти, стоимость которой за полгода опустилась ниже 50 долларов за баррель. Сократились цены на продукцию цветной и черной металлургии, которая также обеспечивала поступление средств в бюджет страны. Кроме того, влияние оказывает ситуация в Украине и связанные с этим санкции в отношении России, нынешнее положение российского рубля. В этой связи мы должны наблюдать за ситуацией и принимать соответствующие меры", – сказал Президент Казахстана.
Глава государства напомнил, что в конце прошлого года Правительству было поручено разработать сценарии на случай различных вариантов развития событий для недопущения снижения темпов роста экономики и сохранение основных социальных выплат.
"В связи с резким сокращением бюджета Правительству придется пересмотреть ряд его параметров. Мы однажды уже вносили изменения в бюджет, при необходимости следует сделать это еще раз. Необходимо четко разъяснить населению, что мы приступили к экономии во всем. За годы независимости мы построили более 700 школ, столько же больниц. Сейчас необходимо завершить осуществляемое строительство, а новые объекты, включая некоторые инвестиционные строительные проекты, приостановить. Эта работа будет продолжена после окончания кризиса", – подчеркнул Глава государства.
Как сообщает пресс-служба Акорды, Нурсултан Назарбаев отметил, что подобное развитие ситуации было спрогнозировано нашей страной и для преодоления негативных явлений разработаны соответствующие меры.
"Программа "Нурлы жол" направлена на обеспечение инфраструктурного развития страны, создание рабочих мест, что будет иметь мультипликационный эффект для всей экономики. В то же время в рамках программы индустриально-инновационного развития должны будут введены 75 объектов, что создаст 7 500 новых рабочих мест", – сказал в ходе совещания Нурсултан Назарбаев.
Вместе с тем, сообщил Глава государства, наблюдаются случаи нерационального расходования средств, которые требуется исключить.
"Адресная социальная помощь, пособия многодетным и малообеспеченным не должны распространяться на зажиточных людей. Главная задача заключается в том, чтобы простые люди не пострадали из-за кризисных явлений. Государство – это не дойная корова", – сказал Президент. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан имеет все необходимые резервы, которые позволяют преодолеть непростые тенденции.
"Несмотря на все трудности, мы завершили 2014 год с ростом 4,3%. Думаю, что в сложившейся ситуации – это неплохой показатель. Необходимо следить и за развитием ситуации в России и Европе. Снижение доходов населения, усиление социальной напряженности в соседних государствах может повлиять и на нас. Мы этого не должны допустить. Основные итоги года мы подведем на расширенном заседании Правительства. К этому времени у него должны быть готовы четкие планы на все случаи развития событий", – сказал Глава государства.
Министр национальной экономики РК Ерболат Досаев подчеркнул, что в ходе разработки трех основных сценариев были рассмотрены различные варианты стоимости барреля нефти.
"Сегодня имеются все необходимые инструменты для реализации поставленных в Послании Главы государства задач. Программа "Нурлы жол" будет основным "каркасом" для выполнения контрциклической экономической политики Правительства в текущем году. Кроме того, подготовлен пакет мер практического характера, в том числе план поддержки промышленных предприятий на 2015 год, меры по развитию государственно-частного партнерства, созданию новых постоянных и временных рабочих мест", – сообщил Ерболат Досаев.
В свою очередь, министр финансов РК Бахыт Султанов доложил о предварительных итогах прошлого года в бюджетной сфере и задачах, стоящих перед фискальными органами на 2015 год.
"По результатам 2014 года параметры государственного бюджета выполнены. Средства, выделяемые в рамках программы "Нурлы жол", и 1 триллион тенге из Национального фонда достигнут намеченных целей. В этом плане будет обеспечена работа как контрольных, так и налоговых органов", – отчитался министр.
Председатель Национального Банка РК Кайрат Келимбетов проинформировал Президента об итогах 2014 года и основных направлениях макроэкономической политики на предстоящий период.
"В 2014 году был создан значительный запас прочности казахстанской экономики. Золотовалютные резервы страны достигли 102 миллиардов долларов, в том числе Национальный фонд вырос до 73 миллиардов долларов. Вкупе с реализацией программы "Нурлы жол" это позволяет уверенно сформировать экономическую политику на 2015 год. Национальный Банк намерен не допустить резких колебаний обменного курса в текущем году", – отметил глава Нацбанка.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Казахстана, Нурсултан Назарбаев отметил, что основные источники финансирования мер, направленных на реализацию важных проектов внутри страны, были определены еще в прошлом году.
"Правительство и каждый его член несут ответственность за эффективность работы и контроль за расходованием средств", – приводит слова Президента пресс-служба Акорды.