Фото: Федерация конного спорта Казахстана

В Гонконге завершилась Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) – ежегодный глобальный форум, на котором принимаются решения, определяющие развитие конного спорта во всём мире, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии участвовали делегации 87 национальных федераций из 132 стран-членов FEI. Казахстан является членом FEI с 1993 года и с момента вступления ежегодно принимает участие в ассамблеях.

Международная федерация конного спорта была основана в 1921 году и уже более столетия формирует стандарты, правила и международную систему соревнований. В первые дни казахстанская делегация участвовала в обсуждениях изменений в правилах конкура и выездки, формата квалификации на Олимпиаду и ЧМ FEI 2026 года в Аахене.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности спортсменов и благополучия лошадей, развитию цифрового ветеринарного паспорта и новой модели управления FEI, ориентированной на открытость и профессионализм. Президент FEI Ингмар де Вос, руководивший организацией 12 лет, завершает свою работу и переходит на должность в Международном олимпийском комитете.

6 –7 ноября состоялись пленарные заседания и голосования. Казахстан получил право провести в 2026 году три международных соревнования под эгидой FEI — этап Кубка мира, финал FEI World Cup Challenge и финал Евразийской лиги. Это впервые позволит казахстанским спортсменам получать квалификационные баллы на соревнованиях в своей стране, снизит затраты на участие в зарубежных стартах и обеспечит регулярную международную соревновательную практику.

Советник президента Федерации конного спорта Казахстана Сергей Буйкевич отметил:

«Получение права на проведение этапа Кубка мира, финала FEI World Cup Challenge и квалификационного турнира на Чемпионат мира FEI 2026 в Аахене — это важный шаг для системного развития конного спорта в Казахстане. Впервые наши спортсмены смогут набирать международные квалификационные баллы, не покидая страну. Для молодых всадников открывается возможность выступить в финале мировой серии FEI World Cup Challenge. Наша задача – обеспечить высокий уровень организации и максимально использовать этот шанс для подготовки спортсменов», – сказал он.

Во время Ассамблеи президент FEI Ингмар де Вос отметил, что проведение соревнований в Казахстане соответствует стремлению федерации расширять географию международных турниров и вовлекать новые страны в глобальный спортивный календарь, тем самым выразив поддержку инициативе.

Казахстан также представил проекты по развитию тренерского образования и новой системы подготовки спортсменов. FEI и Olympic Solidarity поддержали заявки на запуск программы Coaching System и внедрение пилотной международной сертификации спортсменов.

Завершением работы Ассамблеи стало вечернее мероприятие с церемонией подведения итогов года и вручением международных наград Longines FEI Awards, где были отмечены достижения спортсменов, тренеров, грумов и организаторов соревнований.