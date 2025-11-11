Казахстан может принять три международных турнира по конному спорту

Спорт
94
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наша страна является членом FEI с 1993 года и с момента вступления ежегодно принимает участие в ассамблеях

Фото: Федерация конного спорта Казахстана

В Гонконге завершилась Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) – ежегодный глобальный форум, на котором принимаются решения, определяющие развитие конного спорта во всём мире, сообщает Kazpravda.kz 

В мероприятии участвовали делегации 87 национальных федераций из 132 стран-членов FEI. Казахстан является членом FEI с 1993 года и с момента вступления ежегодно принимает участие в ассамблеях.

Международная федерация конного спорта была основана в 1921 году и уже более столетия формирует стандарты, правила и международную систему соревнований. В первые дни казахстанская делегация участвовала в обсуждениях изменений в правилах конкура и выездки, формата квалификации на Олимпиаду и ЧМ FEI 2026 года в Аахене.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности спортсменов и благополучия лошадей, развитию цифрового ветеринарного паспорта и новой модели управления FEI, ориентированной на открытость и профессионализм. Президент FEI Ингмар де Вос, руководивший организацией 12 лет, завершает свою работу и переходит на должность в Международном олимпийском комитете.

6 –7 ноября состоялись пленарные заседания и голосования. Казахстан получил право провести в 2026 году три международных соревнования под эгидой FEI — этап Кубка мира, финал FEI World Cup Challenge и финал Евразийской лиги. Это впервые позволит казахстанским спортсменам получать квалификационные баллы на соревнованиях в своей стране, снизит затраты на участие в зарубежных стартах и обеспечит регулярную международную соревновательную практику.

Советник президента Федерации конного спорта Казахстана Сергей Буйкевич отметил:

«Получение права на проведение этапа Кубка мира, финала FEI World Cup Challenge и квалификационного турнира на Чемпионат мира FEI 2026 в Аахене — это важный шаг для системного развития конного спорта в Казахстане. Впервые наши спортсмены смогут набирать международные квалификационные баллы, не покидая страну. Для молодых всадников открывается возможность выступить в финале мировой серии FEI World Cup Challenge. Наша задача – обеспечить высокий уровень организации и максимально использовать этот шанс для подготовки спортсменов», – сказал он.

Во время Ассамблеи президент FEI Ингмар де Вос отметил, что проведение соревнований в Казахстане соответствует стремлению федерации расширять географию международных турниров и вовлекать новые страны в глобальный спортивный календарь, тем самым выразив поддержку инициативе.

Казахстан также представил проекты по развитию тренерского образования и новой системы подготовки спортсменов. FEI и Olympic Solidarity поддержали заявки на запуск программы Coaching System и внедрение пилотной международной сертификации спортсменов.

Завершением работы Ассамблеи стало вечернее мероприятие с церемонией подведения итогов года и вручением международных наград Longines FEI Awards, где были отмечены достижения спортсменов, тренеров, грумов и организаторов соревнований.

 

 

#федерация #конный спорт #проведение #турниры

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Сенсационное серебро из Японии
Приоритетные задачи
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Системы водоснабжения запускают в СКО
В Мангистау выращивают африканского сома
Когда в залоге даже детский сад
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Жемчужина осеннего Шымкента
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Сила духа и воля к победе
Государственные инвестиции – основа рынка
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Возникли сложности с поливом
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Чемпионат Казахстана по дзюдо: результаты первого дня
Казахстанские теннисисты стали победителями Игр исламской с…
Пловец Айбат Мырзамуратов завоевал бронзовую медаль Игр исл…
Сила духа и воля к победе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]