Казахстан может закрыть потребность в мясе птицы за два года

Экономика
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Инвестиции в АПК позволят за два года полностью закрыть потребность республики в мясе птицы и начать его экспорт, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Ход реализации инвестиционных проектов в АПК рассмотрели в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

На сегодня сформирован общий пул из 91 инвестпроекта на сумму 446,9 млрд тенге. Приоритетные направления – переработка мяса, молока, зерна и развитие тепличного хозяйства.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что по линии Аграрной кредитной корпорации ведется активная работа по 43 проектам на сумму 81,6 млрд тенге. Так, для строительства мясокомбината в Актау выдано финансирование на сумму 800 млн тенге. Еще 4 проекта частично профинансированы на общую сумму займа 1,7 млрд тенге, по остальным ведется сбор документов.

По линии Банка развития Казахстана по 14 проектам на 285 млрд тенге финансирование пока не начато. При этом в пул БРК по птицеводству входят 4 крупных проекта по расширению мощностей птицефабрик, которые дадут в совокупности стране почти 200 тыс. тонн курятины в год дополнительно. Это ТОО «Прима кус» в Алматинской области (3 очередь на 35 тыс. тонн в год), АО «AITAS KZ» в Алматинской области на 120 тыс. тонн в год, АО «Алель агро» в Жамбылской на 25 тыс. тонн и ЧК Canadian Chicken Limited в Акмолинской на 12,5 тыс. тонн в год. Период реализации - 2025-2026 годы.

Объем производства в Казахстане мяса птицы на сегодня составляет 328 тыс. тонн в год. Отмечено, что дополнительные 200 тыс. тонн будут способствовать решению вопроса импортозависимости по данной продукции и ее экспорту.

Halyk Bank при общем пуле в 34 проекта на 78,5 млрд тенге профинансировал 3 проекта на 1,4 млрд тенге. Одобрены еще 5 проектов на 11 млрд тенге. По остальным ведется сбор документов.

Также на совещании рассмотрели проекты, направленные на развитие животноводства по австралийскому методу. На сегодня в пуле их 41. Для запуска новых производств в этом году необходимо финансирование на сумму 48,6 млрд тенге, из которых 6,9 млрд тенге будут направлены на проекты по орошению кормовых культур.

#экспорт #АПК #мясо курицы #курятина #внутренний рынок

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