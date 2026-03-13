Казахстан готовится к важному политическому событию – 15 марта в стране пройдет республиканский референдум по проекту новой Конституции. Ожидается, что обновленный Основной закон закрепит ряд уже достигнутых реформ, а также задаст направление для дальнейшего развития правовой системы и государственной политики, включая вопросы гендерного равенства и защиты прав женщин

Фото: Новости ООН

Об этом в интервью Службе новостей ООН рассказала председатель Конституционного суда Республики Казахстан Эльвира Азимова, которая возглавляет делегацию страны на 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке.

Конституционная реформа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН

По словам Азимовой, участие Казахстана в юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин является одновременно возможностью представить международному сообществу достигнутые результаты и определить новые задачи в области гендерной политики. Она подчеркнула, что конституционная реформа имеет для страны особое значение.

«Новая Конституция – это, по сути, подтверждение государственной зрелости и тех международных обязательств, которые Казахстан принял», – отметила Азимова.

По словам главы Конституционного суда, новый основной закон отражает как уже достигнутые результаты, так и новые вызовы, с которыми сталкивается государство.

Одним из ключевых принципов, сохраняемых в проекте Конституции, остается признание международных договоров частью действующего права страны. Казахстан ратифицировал ряд международных документов в сфере прав человека и гендерного равенства, включая соглашения, принятые в рамках ООН.

«Международные договорные обязательства остаются частью действующего права в Республике Казахстан», – подчеркнула Азимова.

По ее словам, это означает, что международные стандарты в области прав человека продолжают играть важную роль в формировании национального законодательства.

От социальной поддержки к лидерству женщин

Говоря о современных вызовах в сфере гендерного равенства, Азимова отметила, что Казахстан постепенно переходит от политики, ориентированной исключительно на поддержку уязвимых групп, к более широкому подходу, признающему активную роль женщин в развитии общества.

«Сегодня мы должны говорить не только об уязвимости женщин и девочек, но и о том, какой вклад они могут внести в развитие страны и мирового сообщества», – сказала она.

Важную роль в этом процессе играет реализация резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности, которая подчеркивает необходимость участия женщин в процессах принятия решений и миростроительства.

Равные возможности на рынке труда

Одним из заметных изменений последних лет стала отмена списка профессий, ранее ограниченных для женщин.

«Сегодня в Казахстане этого списка нет», – сказала она, добавив, что теперь государственная политика сосредоточена на обеспечении безопасных условий труда для всех работников вне зависимости от пола.

Это решение стало частью более широкой стратегии по расширению экономических возможностей женщин и обеспечению равного доступа к рынку труда.

Роль Конституционного суда

Особую роль в обеспечении равных прав играет Конституционный суд Казахстана.

Азимова рассказала о конкретном деле, которое стало важным прецедентом. В суд обратился мужчина, воспитывавший ребенка с проблемами здоровья и желавший воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком. Однако действующее законодательство предусматривало такие гарантии только для матерей. Конституционный суд признал эту норму несправедливой и постановил, что родители должны иметь равные права.

В результате законодательство было изменено, и теперь как мать, так и отец могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком и соответствующими социальными гарантиями. Этот пример, по словам Азимовой, показывает, как судебная система может способствовать укреплению гендерного равенства на практике.

Борьба с домашним насилием

Особое внимание в Казахстане уделяется проблеме домашнего насилия. Азимова подчеркнула, что государство рассматривает эту проблему как серьезный вызов и предпринимает комплексные меры для ее решения.

В стране действует отдельный закон о профилактике бытового насилия, направленный на предупреждение и защиту пострадавших. Кроме того, недавно были внесены изменения в уголовное законодательство, касающиеся похищения женщин для принуждения к браку.

По словам главы Конституционного суда, такие практики иногда ошибочно оправдываются традициями, однако государство четко дает понять, что подобные действия недопустимы.

«Мы должны понимать, что похищение невест – это не традиция, а пережиток», – подчеркнула она.

В проекте новой Конституции также закреплено положение о том, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины. Это положение призвано подчеркнуть необходимость свободного и осознанного согласия при вступлении в брак.

По словам Азимовой, государственная политика Казахстана посылает обществу ясный сигнал: насилие в отношении женщин недопустимо.

«Вопросы насилия – это нулевая толерантность», – сказала она.

При этом, подчеркнула Азимова, борьба с насилием требует не только наказаний, но и профилактики. Важную роль играет повышение правовой культуры и формирование общественного неприятия насилия, особенно среди молодежи.

Доступ женщин к правосудию

Главной темой 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, в которой участвует казахстанская делегация, является доступ женщин к правосудию.

По словам Азимовой, право и закон являются ключевыми инструментами для закрепления достигнутых результатов в сфере гендерного равенства.

«Право и закон – это те инструменты, которые дают возможность закрепить достигнутые результаты на системной основе», – сказала она.

Участие Казахстана в международных форумах позволяет не только делиться собственным опытом, но и изучать лучшие практики других стран.

Новые задачи после референдума

Если граждане поддержат проект новой Конституции на референдуме, Конституционный суд получит дополнительные функции. Одной из задач станет контроль за тем, чтобы принимаемые законы и нормативные акты соответствовали не только буквальному тексту Конституции, но и ее духу и принципам. Это, по словам Азимовой, позволит укрепить верховенство права и обеспечить более последовательную реализацию конституционных норм.

Шаг вперед

Конституционная реформа, участие в международных механизмах и развитие судебной практики показывают стремление Казахстана укреплять правовые институты и продвигать равенство.

По словам Азимовой, ключевая задача государства – не только принимать законы, но и обеспечивать их реальное применение в жизни.

Предстоящий референдум станет важным этапом в этом процессе и может определить дальнейшее развитие правовой системы страны, включая защиту прав женщин и борьбу с насилием.