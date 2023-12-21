Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай

Транспорт, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах ГЧП. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов. Ожидается, что местное содержание составит не менее 85%.

Премьер-министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонн/километр. Высокие темпы сохраняются и в текущем году, несмотря на геополитическую обстановку и инфраструктурные ограничения.

«За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза. Расширяются существующие и открываются новые транзитные коридоры. Особую актуальность приобрели Транскаспийский международный транспортный маршрут, Север — Юг и Южный коридоры», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем на сегодняшний день пропускные и инфраструктурные мощности достигли своего пика. Для решения данного стратегического вопроса было принято решение о реализации ряда инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли.

Так, в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты. В текущем году был дан старт работам по новой железной дороге в обход Алматы и ж/д линии Дарбаза – Мактаарал. Всего в течение трех лет в республике будет построено свыше 1300 км железных дорог.

Премьер-министр добавил, что строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек. При этом открытие мест разгрузки и погрузки также повлечет за собой создание новых рабочих мест.

«Всё это положительно повлияет на экономику не только области Абай, но и всей страны. Реализация проекта Бахты – Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Как отметил заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов, новая ветка позволит нарастить объем казахстанского экспорта, а также транзит грузов из России в Китай и обратно.

«Товары, идущие из области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и других, будут проходить по этой ветке. Строительство двухпутной линии – это залог того, что она будет сразу с достаточной пропускной способностью. В целом это будут дополнительный приток транзитных грузов и импульс развитию наших близлежащих территорий», — сказал он.

В мероприятии приняли участие руководители акимата области Абай, министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына», АО «НК «ҚТЖ», действующие работники и ветераны отрасли.

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