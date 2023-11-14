Началось строительство новой железной дороги в обход Алматы

В Алматинской области началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Инфраструктурный проект, имеющий большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала республики, реализуется по поручению главы государства.

В церемонии закладки первого звена ж/д полотна принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. С начала 2023 года показатель вырос еще на 22%. В этих условиях ж/д узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку.

Вместе с тем реализация проекта позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген – Казыбек бек, минуя станцию Алматы. В целом новая ветка снизит нагрузку на Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.

Алихан Смаилов отметил, что ж/д маршрут, проходящий через пограничный переход Алтынколь – Хоргос, за последние годы показал динамичный рост.

«На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов», – сказал премьер-министр.

Он добавил, что доля местного содержания в рамках работ составит не менее 85%. В строительстве будет задействовано 1 400 человек, а при эксплуатации ж/д линии – порядка 500 человек.

«Производство шпал, рельсов и трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями», – сказал Алихан Смаилов.

В целом в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено 3 станции, 13 мостов, 5 ж/д и 1 автомобильный путепроводы.

На официальном мероприятии также выступил почетный железнодорожник ветеран отрасли Калтай Самбетов.

«Между постами Жетыген – Казыбек бек начинается строительство дороги, которую железнодорожники давно ждали. Эта линия имеет большое значение, так как внесет вклад в развитие экономики, рост и процветание страны. Данный ж/д маршрут существенно увеличит транзитные возможности между Казахстаном и Китаем, Центральной Азией и Россией», – сказал он.

Стоит отметить, что для обеспечения бесперебойного экспорта отечественной продукции и расширения транзита грузов в Казахстане продолжается активная работа по развитию ж/д инфраструктуры. Так, для увеличения пропускной способности строятся вторые пути на участке Достык – Мойынты. В ближайшее время планируется начать строительство железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1 300 км железных дорог.

«Сегодня мы начинаем строительство ж/д линии в обход узла Алматы. Она ускорит пропуск транзитных грузов назначением на Центральную Азию, Европу и порты Каспийского моря. Эта линия очень нужна, чтобы разгрузить узел Алматы, который сильно развился в последнее время. Особенно пригород Алматы. Промышленность развивается. Строятся транспортно-логистические центры, для которых нужна пропускная способность», – сказал заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов.

По его словам, сегодня грузы, попадая в узел Алматы, задерживаются на 1,5-2 суток. Однако благодаря новой ж/д линии работа узла значительно улучшится.