Казахстан намерен нарастить экспорт продукции сельхозпереработки в страны ЕС

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов обсудил вопросы расширения сотрудничества Казахстана и стран Европейского союза в сфере АПК с европейским комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войчеховским, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Участники встречи отметили особое значение продовольственной безопасности. Рассмотрены меры по увеличению экспорта продовольствия на рынок ЕС, а также вопросы создания совместных проектов по производству и переработке продуктов АПК.

Казахстан и страны ЕС продолжат политику повышения стандартов качества сельскохозяйственной продукции и поддержки фермеров. В данном направлении обозначена необходимость усиления взаимодействия в области внедрения передовых аграрных технологий, обмена опытом в вопросах снижения риска негативного влияния изменяющегося климата на отрасль сельского хозяйства. 

«Агропромышленный комплекс входит в число важнейших секторов нашей экономики. С учетом потенциала нашей страны в сфере производства качественной и экологически чистой органической сельхозпродукции, а также растущего спроса с европейской стороны, нам необходимо активизировать работу по расширению номенклатуры экспорта казахстанских товаров на европейский рынок», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Януш Войчеховский отметил благоприятные условия, созданные в Казахстане для инвесторов, и подтвердил намерение стран ЕС укреплять двустороннее сотрудничество. Внимание также было уделено мерам по устранению существующих барьеров во взаимной торговле и гармонизации законодательств.
 
В ходе встречи констатирована положительная динамика двустороннего товарооборота между Казахстаном и Евросоюзом. В целом на долю стран ЕС приходится более 40% привлеченных инвестиций и порядка 30% внешней торговли Казахстана.

За год объем торговли вырос на 3,5% и достиг $41,4 млрд, из которых $31 млрд приходится на казахстанский экспорт. При этом особая активность наблюдается во взаимной торговле сельхозпродукцией: индикатор увеличился на 13,4%.

Основными экспортными товарами отечественных производителей в страны ЕС являются пшеница, семена льна, рапса, переработанные зерновые культуры и другие категории. Ведется работа по увеличению доли экспорта продукции высокой переработки.

#Правительство #сельское хозяйство #Бектенов #ЕС #экспорт

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