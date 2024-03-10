Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США

Международное сотрудничество
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В Вашингтоне обсудили роль Казахстана в переосмыслении подходов США в контексте «Глобального Юга», передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

На площадке одного из ведущих американских аналитических центров «Center for Strategic & International Studies» (CSIS) состоялась панельная дискуссия на тему «Переосмысление подходов США в контексте «Глобального Юга».
Спикерами мероприятия выступили посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев, посол Замбии Чимбамба Каньяма и старший вице-президент CSIS Дэниел Рунде.

«Ашикбаев отметил, что современные геополитические реалии характеризуются конкуренцией между глобальными державами, что отражается на подходах и взаимодействии со странами «Глобального юга» и так называемыми «средними державами». В этой связи посол Казахстана подчеркнул стратегическую приверженность многовекторной политике, которая оправдала себя как эффективный механизм взаимодействия с международными партнёрами», - говорится в сообщении МИД РК.

Астана, являясь мостом между Западом и Востоком, выстраивает прагматичные и взаимовыгодные отношения со всеми глобальными игроками исходя из своих национальных интересов.

В данном контексте Ашикбаев отметил перспективы наращивания расширенного стратегического партнёрства с США в таких сферах, как критические минералы, сельское хозяйство, IT технологии и др.

В свою очередь, Рунде высоко оценил конструктивную внешнюю политику и роль Казахстана на международной арене. Представитель CSIS также подчеркнул высокий рост и темпы развития страны с момента обретения независимости.

По мнению американского эксперта, США должны углубить отношения с Казахстаном по широкому спектру вопросов, включая сферу редкоземельных металлов, торговли и энергетики.

В завершение мероприятия участники подчеркнули необходимость соблюдения интересов всех стран, что является ключевым аспектом для выстраивания сбалансированных отношений на международной арене.

#сотрудничество #Казахстан - США

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