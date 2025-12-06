Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин представил результаты работы отрасли за 10 месяцев 2025 года и обозначил ключевые направления государственной поддержки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

«Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,7% и достигло 8,4 млн голов, лошадей на 6,7% - 8,4 млн голов, птицы — на 4,4% - 48,3 млн голов. Объем производства мяса вырос на 2,8% и составил 914 тыс. тонн, молока — 3,3 млн тонн, что на 5,2% выше прошлогоднего уровня. Объем валовой продукции животноводства увеличился на 3,4% и составил 3 трлн тенге. Производимые объемы продукции позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и расширять экспорт», - отметил спикер.

За 10 месяцев экспорт говядины увеличился в 1,6 раза — до 30,4 тыс. тонн (152 тыс. голов в пересчете на живой вес). Экспорт баранины вырос в 1,8 раза и составил 25,1 тыс. тонн (1,2 млн голов МРС).

Казахстан обладает значительным потенциалом для дальнейшего укрепления экспортных позиций.

Для расширения возможностей отрасли впервые запускается программа льготного кредитования откормочных площадок на пополнение оборотных средств под 5% годовых сроком на 12 месяцев. На программу выделено порядка 50 млрд тенге, одобрены заявки на 18,2 млрд тенге. К участию допускаются предприятия, специализирующиеся на откорме КРС и МРС и имеющие необходимую инфраструктуру.

«В рамках поручения Главы государства по созданию полного цикла производства с 2024 года реализуются пять проектов по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве. Внедряются практики ротационного использования пастбищ, обеспечения животных кормами вблизи мест содержания, применения специальных комбикормов при финишном откорме, а также развитие комбикормовых и перерабатывающих предприятий. Эти меры направлены на снижение себестоимости производства и позволят обеспечить экспорт до 50 тыс. тонн мяса. Ведется работа по строительству промышленных птицефабрик. За последние годы введены шесть фабрик мощностью 70 тыс. тонн мяса птицы, что позволило повысить уровень самообеспеченности с 58% до 79%», - подчеркнул вице-министр.

Запуск льготного кредитования на пополнение оборотных средств позволит увеличить производство с 360 тыс. до 505 тыс. тонн. В период 2026–2028 годов планируется реализация 8 проектов мощностью 241 тыс. тонн, из них четыре птицефабрики будут введены в эксплуатацию в 2026 году. Это позволит достичь уровня самообеспеченности 90% в 2026 году и полного покрытия потребности страны в 2027 году.

В рамках распространения успешного опыта СКО в молочной отрасли построено 63 молочнотоварные фермы мощностью 352 тыс. тонн молока. До конца года планируется открытие еще двух объектов. 43 проекта находятся на стадии строительства и будут завершены в 2026–2027 годах. Эти проекты позволят увеличить производство молока на 600 тыс. тонн и полностью обеспечить внутренний рынок.

По поручению Главы государства с участием представителей научного сообщества, отраслевых ассоциаций, НПП, республиканских палат, бизнеса, МИО и депутатов Парламента разрабатывается Комплексный план развития животноводства. Документ будет включать меры по льготному кредитованию под 5% для пополнения оборотных средств, кредитованию под 6% на приобретение племенного поголовья в объеме 240 млрд тенге, а также запуск кредитного продукта под 6% для развития отгонного пастбищного животноводства в Костанайской области и области Ұлытау.

По словам Амангалия Бердалина, особое внимание будет уделено развитию переработки, созданию условий для работы сервисно-заготовительных центров по приему шерсти и шкур, включая льготное кредитование на оборотные средства, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Спикер добавил, что реализуемый комплекс мер направлен на устойчивое развитие отрасли, повышение производительности и укрепление занятости в сельских регионах страны.

Министерство сельского хозяйства продолжит системную работу над развитием животноводства, обеспечением продовольственной безопасности и поддержкой сельхозпроизводителей по всем направлениям.