Казахстан нарастит переработку рыбы в 2026 году

Потребительский рынок
25
Дана Аменова
специальный корреспондент

Почти 60 тыс. тонн готовой рыбной продукции произвели за 11 месяцев прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, по итогам 11 месяцев 2025 года объем рынка рыбной продукции в РК достиг 76,8 тыс. тонн. За отчетный период выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, выращено 20,9 тыс. тонн товарной рыбы. Рост по вылову составил 10%, а по аквакультуре – 22%, что свидетельствует о динамике развития отрасли.

В настоящее время в Казахстане насчитывается  20 водоемов международного и республиканского значения, которые разделены на 366 рыбохозяйственных участков.

«Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия с производственной мощностью около 120 тыс. тонн в год. Из них 20 предприятий имеют право экспорта продукции в страны Европейского союза. Казахстанская рыбная продукция поставляется в 21 страну мира, включая Германию, Нидерланды, Россию и Китай. За 11 месяцев 2025 года произведено порядка 59,4 тыс. тонн готовой рыбной продукции. Для дальнейшего наращивания переработки предусмотрены меры государственной поддержки, включая снижение НДС на 70%, льготное кредитование под 5% годовых», – сказано в информации. 

Кроме того, особое внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия. По поручению Главы государства в 2024 году в целях сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват «Каспий итбалығы» площадью 108,6 тыс. га. Проводится модернизация Атырауского осетрового завода, которая позволит увеличить выпуск молоди осетровых пород с 5 до 7,5 млн штук в год.

#Минсельхоз #экспорт #рыба #расширение

