Почти 60 тыс. тонн готовой рыбной продукции произвели за 11 месяцев прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
По данным ведомства, по итогам 11 месяцев 2025 года объем рынка рыбной продукции в РК достиг 76,8 тыс. тонн. За отчетный период выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, выращено 20,9 тыс. тонн товарной рыбы. Рост по вылову составил 10%, а по аквакультуре – 22%, что свидетельствует о динамике развития отрасли.
В настоящее время в Казахстане насчитывается 20 водоемов международного и республиканского значения, которые разделены на 366 рыбохозяйственных участков.
«Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия с производственной мощностью около 120 тыс. тонн в год. Из них 20 предприятий имеют право экспорта продукции в страны Европейского союза. Казахстанская рыбная продукция поставляется в 21 страну мира, включая Германию, Нидерланды, Россию и Китай. За 11 месяцев 2025 года произведено порядка 59,4 тыс. тонн готовой рыбной продукции. Для дальнейшего наращивания переработки предусмотрены меры государственной поддержки, включая снижение НДС на 70%, льготное кредитование под 5% годовых», – сказано в информации.
Кроме того, особое внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия. По поручению Главы государства в 2024 году в целях сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват «Каспий итбалығы» площадью 108,6 тыс. га. Проводится модернизация Атырауского осетрового завода, которая позволит увеличить выпуск молоди осетровых пород с 5 до 7,5 млн штук в год.