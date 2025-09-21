Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получили 52,200 балла, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась медалью на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.

Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получили 52,200 балла.

Второе место заняли Кайо Локстерман и Фабиан Фогель (Германия) - 52.050. Британцы Зак Перзаманос и Кори Уолкс показали третий результат - 51.530.