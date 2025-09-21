Казахстан одержал победу на этапе Кубка мира по батутной гимнастике
105
Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получили 52,200 балла, передает Kazpravda.kz
Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась медалью на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).
Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.
Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получили 52,200 балла.
Второе место заняли Кайо Локстерман и Фабиан Фогель (Германия) - 52.050. Британцы Зак Перзаманос и Кори Уолкс показали третий результат - 51.530.