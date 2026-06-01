От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане

Последние данные об изменениях на потребительском рынке представили в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, в мае 2026 года инфляция за месяц составила 0,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,4%, непродовольственные товары – на 0,6% и платные услуги – на 1,1%.

Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 25,4%, помидоры – на 25,1%, перец сладкий – на 8,3%, чеснок – на 3,1%, мандарины – на 2,6%, свеклу – на 2%, масло подсолнечное и кукурузу консервированную по 0,4%. Повышение цен наблюдается на баранину на 4,7%, печень говяжью и шпроты в масле по 3,3%, яблоки – на 3,1%, колбасы – на 1,7%, молоко питьевое – на 1,1%, яйца – на 0,6%, кефир – на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на сковороду на 4,8%, посудомоечную машину – на 3,3%, книги – на 2,5%, смартфоны – на 1,5%, комнатные растения – на 0,6%. Повышение цен отмечено на фотокамеру на 7,4%, утюг – на 3,1%, мыло хозяйственное – на 2,7%, лекарства – на 1,7%.

Цены на услуги детских аттракционов повысились на 6,6%, транспорта – на 1,5%, мойку машин – на 0,7%.

В годовом исчислении инфляция в мае 2026 года составила 10,4%. Цены на непродовольственные товары повысились на 11,7%, продовольственные товары – на 10,7%, платные услуги – на 8,7%.

В годовом выражении огурцы подешевели на 35,2%, лук – на 25,1%, помидоры – на 24,3%, картофель – на 7,5%, бананы – на 4,9%, рис – на 4,3%. Яблоки подорожали на 9,8%, рыба мороженая – на 8,5%, чай черный – на 7,6%, рожки – на 6,6%, сахар-песок – на 2,3%.

По сравнению с маем 2025 года цены на легковые автомобили отечественной сборки снизились на 17,9%, азитромицин – на 6%, микроволновую печь – на 1,1%.

Повышение цен отмечено на мыло хозяйственное на 10,5%, брюки мужские – на 10,2%, стиральный порошок и бытовые приборы по 9,1%.

Услуги транспорта подорожали на 11,1%, гостичные услуги – на 10,3%, образования – на 8,9%, мобильной связи – на 7,6%.

К слову, показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

Напомним, с января 2026 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных – 28,4%, платных услуг – 30,5%.