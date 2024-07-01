Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев

Международное сотрудничество, Общество
154
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спасатели прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации наших граждан и транспортировки тел погибших на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

На борту самолёта находятся спасатели, врачи и психологи.

Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана. Накануне для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. 

Ранее в ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и нашим посольством.

Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске вторые сутки работает оперативный штаб, на базе которого совместно с акиматом, родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.

Напомним, общее число погибших при сходе селя в Ноокат, по данным на 30 июня, 9 человек. Из них четверо детей-казахстанцев.

 

#казахстан #Кыргызстан #сель #гуманитарная помощь

Популярное

Все
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
В горах Алматинской области спасли туристов
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Девушка выпала с колеса обозрения в парке Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Астане благоустраивают дворы и скверы
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
Число погибших в Дагестане выросло до 20
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменого…
В горах Алматинской области спасли туристов
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК н…
Ремонт автодороги «Дон-Бадамша-Актобе-Орск» завершится в эт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]