Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев

Спасатели прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации наших граждан и транспортировки тел погибших на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

На борту самолёта находятся спасатели, врачи и психологи.

Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана. Накануне для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов.

Ранее в ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и нашим посольством.

Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске вторые сутки работает оперативный штаб, на базе которого совместно с акиматом, родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.

Напомним, общее число погибших при сходе селя в Ноокат, по данным на 30 июня, 9 человек. Из них четверо детей-казахстанцев.