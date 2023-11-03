Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Соглашение предусматривает совместные действия по вопросам транспортировки природного газа, его переработки, геологоразведки и других мероприятий

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром приняла участие в работе ХІІ Петербургского международного газового форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На полях форума состоялось подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве с ПАО «Газпром», предусматривающее широкий спектр совместных действий по вопросам транспортировки природного газа, его переработки, геологоразведки и других мероприятий.

Также состоялась встреча с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которой была отмечена положительная динамика текущего сотрудничества, а также выражена готовность сторон к дальнейшему взаимовыгодному партнерству.

#соглашение #подписание #Газпром #газ

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