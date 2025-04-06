Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+

Нефть и Газ
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Республика продолжит конструктивное взаимодействие с партнёрами по альянсу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

В субботу состоялось 59-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшее в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

В ходе заседания были рассмотрены данные о выполнении странами-участниками обязательств по соглашению ОПЕК+ за январь-февраль 2025 года, отмечен общей уровень выполнения для стран ОПЕК+, также обсуждены текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.

Комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения 8 стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации.

Казахстан также принял участие во встрече 3 апреля, в рамках которой восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации.

По итогам встречи 3 апреля было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок, с учётом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.

Казахстан продолжает следовать договорённостям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнёрами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.

#нефть #Минэнерго #ОПЕК+

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