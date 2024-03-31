Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии

Глава Ассоциации развития китайской промышленности за рубежом заявил о готовности содействия в запуске проектов в приоритетных областях экономики Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: invest.gov.kz

Председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Ержан Елекеев провел встречу с председателем Ассоциации развития китайской промышленности за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэем и председателем Jiaxin International Resources Investment Limited Лю Лицяном. В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы казахстанско-китайского сотрудничества.

Елекеев подчеркнул большой потенциал развития отношений между сторонами в различных областях экономики. В частности, глава нацкомпании предложил рассмотреть возможность реализации проектов в сфере углехимии, учитывая большие запасы угля в Казахстане.

В свою очередь, Хэ Чжэньвэй отметил важность двустороннего стратегического партнерства с KAZAKH INVEST, подчеркнув, что с начала 2022 года интерес компаний из Китая к реализации проектов в Казахстане заметно возрос. По его словам, ассоциация готова оказывать содействие китайским инвесторам в запуске проектов в приоритетных областях экономики Казахстана.

Председатель Jiaxin International Resources информировал о ходе реализации проекта по глубокой переработке вольфрама на месторождении Богуты в Алматинской области. На первом этапе компания планирует наладить переработку вольфрамовой руды в 65% концентрат вольфрама. Второй этап проекта будет направлен на производство паравольфрамата аммония и глубокую переработку порошка карбида вольфрама. По его словам, общий объем инвестиций составит $450 млн, с созданием более 1000 рабочих мест.

Кроме этого, Лю Лицян отметил работу Инвестиционного штаба, благодаря которому 2 февраля текущего года были решены кадровые вопросы, препятствующие реализации проекта в кратчайшие сроки.

Представители CODA и Jiaxin International Resources Investment Limited сообщили, что уделяют повышенное внимание социальному аспекту при локализации производства. Так, в рамках проекта будет создана лаборатория совместно с Пекинской горно-металлургической научно-технической корпорацией и Казахским национальным университетом имени К. Сатпаева, на базе которого казахстанские специалисты будут проходить обучение.