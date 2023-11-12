Казахстан призывает Египет разрешить безоговорочную эвакуацию своих граждан из Газы

Казахстан призывает Египет разрешить безоговорочную эвакуацию наших граждан из Сектора Газа, заявил вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ

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"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настоятельно призвать Египет и все вовлеченные стороны разрешить безоговорочную эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа", – заявил Мурат Нуртлеу на экстренном саммите в Саудовской Аравии в субботу.

В субботу в Эр-Рияде состоялся внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В своем выступлении Мурат Нуртлеу обозначил, что Казахстан принял меры чтобы обеспечить казахстанцам немедленную репатриацию, как только им будет разрешено пересечь город в Секторе Газа на границе с Египтом Рафах.

Глава МИД РК напомнил, что Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства и призывает к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

"Казахстан призывает все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю чрезвычайно сложную ситуацию в Газе. С этой целью мы предлагаем использовать существующий механизм Исламской организации по продовольственной безопасности для осуществления чрезвычайной гуманитарной продовольственной программы для жителей Газы. Государства - члены ОИК могут использовать этот институт для смягчения последствий гуманитарной катастрофы и восстановления условий жизни в пострадавших районах", – заключил Нуртлеу.

Он заявил, что нужно усадить конфликтующие стороны за стол переговоров ради стабильности и безопасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем остальном мире.

Военный конфликт между Израилем и движением ХАМАС перешел в острую фазу 7 октября, когда палестинское движение обстреляло территорию еврейского государства и взяло в заложники его граждан. В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Большую часть казахстанцев уже вывезли из зоны конфликта на Родину, однако в часть граждан Казахстана остается заблокированной в Газе – речь идет почти о 70 казахстанцах. Вместе с членами семьи их насчитывается 161 человек. Министерство иностранных дел Казахстана подчеркивает, что принимает меры для организации эвакуации наших соотечественников из опасного региона.