Казахстан ратифицировал соглашение с ООН по Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции

Глава государства подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации», сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Текст закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что соглашение направлено на развитие цифровизации в ключевых секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона; увеличение казахстанского IT-экспорта; координацию реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации, а также расширение сферы влияния Казахстана на региональном уровне.