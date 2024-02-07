Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций

Президент, Указы и распоряжения
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Текст закона публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: pixabay.com

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.

Вместе с этим, закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.

 


 

#президент #соглашение #инвестиции #Сингапур

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