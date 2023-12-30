Казахстан реализует проекты по обеспечению чистой водой население Сомали

Международное сотрудничество
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Республика продолжает оказывать помощь странам Африки, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Правительство Казахстана и комиссия Африканского союза продолжают сотрудничество по реализации гуманитарных проектов в Сомали, сообщает МИД РК.

По данным переходной миссии Африканского союза в Сомали (ATMIS), при поддержке Казахстана миссия реализовывает проекты по обеспечению чистой водой население в районах Хиршабелле, Джубаленде и юго-западных федеральных землях страны.

Как сообщается на сайте ATMIS, планируется строительство трех неглубоких колодцев, работающих на солнечной энергии с резервуарами для хранения воды. Проекты разработаны комиссией Африканского союза в тесном сотрудничестве с федеральным правительством Сомали и, в первую очередь, направлены на решение нужд местных властей и улучшение их условий труда, в рамках обязательств Африканского союза (АС) по укреплению потенциала национальных сил безопасности в связи с предстоящим к концу 2024 года выводом войск ATMIS из Сомали.

В январе 2018 года Казахстан и комиссия Африканского союза подписали соглашение об оказании гуманитарной помощи Сомали и реализации проектов по обеспечению чистой воды населению на юго-западе страны.

С ноября 2013 года Казахстан является наблюдателем при АС, организации, объединяющей 55 государства континента с населением свыше 1,4 млрд человек.

#водоснабжение #Африка #Сомали #гумпомощь

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