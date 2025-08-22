фото из архива "КП", инфографика Натальи Ляликовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев держит на личном контроле реализацию крупных инфраструктурных проектов для развития транспортно-логистического потенциала страны. В Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент отметил: «Стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора. Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Поэтому инвестиции, которые мы вкладываем в транспортную инфраструктуру, конечно же, окупятся».

Сегодня по всей стране реализуются крупные инфраструктурные проекты. В том числе четыре крупных железнодорожных общей протяженностью более 1,3 тыс. км: вторые пути Достык – Мойынты, обводная линия Алма­ты, новые линии Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз.

Строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты идет активными темпами, уже открыто движение поездов по второму пути на участках Мойынты – Балхаш и Достык – Бесколь. В текущем году строительные работы планируется завершить. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка впятеро (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость поездов до 1 500 км⁄сутки.

До конца текущего года планируется построить обводную железнодорожную линию Алма­ты. Это позволит разгрузить Алматинский узел на 40% и сократить сроки доставки грузов на 24 часа.

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз увеличит пропускную способность в направлении Центральной Азии дополнительно на 20 млн тонн и в направлении Китая еще на 20 млн тонн. Завершить эти проекты строители планируют к 2027 году.

По итогам январского расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить развитие Трансказах­станского железнодорожного коридора, который является ключевым звеном Транскаспийского маршрута. Поэтому в текущем году стартуют сразу несколько проектов: строи­тельство линии Кызылжар – Мойынты (366 км); модернизация участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангыстау и внедрение современных систем регулирования (автоблокировки) на участках Кызылжар – Саксаульская, Кандыагаш – Тобол, Аксу 1 – Дегелен – Жана-Семей, Шалкар – Бейнеу, Алимбет – Никельтау.

Как сообщил на последнем заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых и модернизация 5 тыс. км путей. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей.

Важное направление в этой работе – синхронное развитие межгосударственных стыковых пунктов. По данным Минтранса РК, за последние годы полностью решены вопросы по увеличению пропускной способности на направлениях в Россию и Узбекистан. К примеру, на стыке Сарыағаш пропускная способность увеличена с 24 до 35 поездов.

С июля в направлении Китая на линии Достык – Мойынты начато движение дополнительных поездов.

Казахстанские железные дороги обязаны полностью удовлетворять экспорт­но-импортные потребности бизнеса Казахстана, отмечают в отраслевом министерстве. В будущем планируется увеличить их пропускную способность до 296 млн тонн, то есть с ростом на 40%.

Казахстан на сегодняшний день четко закрепил свой статус международного транзитного хаба. Через нашу страну пролегают пять международных железнодорожных коридоров. За пос­леднее десятилетие объем транзита увеличился вдвое и в 2024 году достиг 27,4 млн тонн.

Как отметил Нурлан Сауранбаев, с учетом проводимой работы в железнодорожной отрасли объем транзита в этом году достигнет 33 млн тонн, а в следующем – более 54 млн тонн.

Объем транзитных перевозок до конца 2029 года планируется довести до 67 млн тонн.

На сегодня функционируют семь терминалов: Ляньюньган, Сиань, Достык, Хоргос, Курык, Актау и Алматы, и строятся новые. Таким образом, формируется сеть казахстанских терминалов по направлению Восток – Запад.

– Фактически мы предлагаем всему миру транзитный продукт, состоящий из трех основных компонентов: сроки доставки, тариф и сервис. На направлении ТМТМ срок доставки сократился с 53 до 17 дней. В течение последних трех лет тарифы остаются стабильными и с 2023 года не менялись, – отметил глава отраслевого министерства, выступая на днях в Правительстве.

Для повышения качества сервиса, по его словам, внедряются цифровые технологии. Время оформления сократилось с 8 часов до 30 минут, а движение поездов отслеживается в режиме онлайн, обеспечивая «беспрепятственный» транзит.

Продолжается модернизация 125 вок­залов. В них не только обновляются фасады, инженерные сети и платформы. В залах ожидания увеличится количество посадочных мест. Здания оборудуют лифтами и эскалаторами, что обеспечит доступность для маломобильных пассажиров. Внедряются современные системы видео­наблюдения, контроля доступа, а также модернизируются системы оповещения.

Пассажирский парк в этом году пополнится 175 вагонами, включая 51 компании Stadler.

Развивается воздушная инфраструктура. В прошлом году Еврокомиссия сняла все ограничения на полеты по «черному списку» для казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза. Практически во всех аэропортах страны существует пятая степень свободы воздуха. Открылись новые пассажирские терминалы в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Идет реконструкция аэропорта города Аркалыка, строятся новые воздушные гавани в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

Для развития авиахабов и увеличения грузопотока определены шесть аэропортов: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау.

По данным Министерства транспорта, в нынешнем году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли восемь иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю.

Развивается автодорожная сеть страны. Особого внимания заслуживает масштабный проект «Центр – Запад» – новая дорога обеспечит прямой выход из центральных регионов Казахстана на Транскаспийский международный транс­портный маршрут, предоставляя удобный доступ к портам Каспийского моря.

Начато строительство участков Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, обходов Сарыагаша, Рудного и Шымкента.

В этом году ремонтом и строительством охвачены более 13 тыс. км автомобильных дорог, из них 7 тыс. км – масштабным средним ремонтом. Среди них Жезказган – Петропавловск, Мукыр – Кульсары, Уральск – Атырау. Завершается строительство дороги Калбатау – Майкапшагай.

Для контроля за перегрузами до конца 2025 года на автодорогах установят 220 автоматизированных станций измерения.

В свете современной инновационной повестки большое внимание уделяется цифровизации транспортной инфраструктуры: внедряются электронные билеты, цифровая диспетчеризация, предиктивное техобслуживание, интеллектуальные транспортные системы. Для развития транспортных хабов и увеличения объе­мов обработки грузов упрощаются таможенные процедуры и переводятся в цифровой формат.

Таким образом, казахстанский транс­порт становится более технологичным, конкурентоспособным и клиентоориен­тированным.