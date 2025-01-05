Казахстан увеличил экспорт зерна в страны Центральной Азии

3,7 млн тонн зерна нового урожая экспортировали в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КТЖ, с сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% выше аналогичного периода 2023 года (2,4 млн тонн).

Рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан - 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), Афганистан - 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн), в Кыргызстан - 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн).

Экспорт в Иран (через порт Актау) увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.

В целом, за 11 месяцев текущего года было перевезено 9,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн по внутренним сообщениям и 7 млн тонн на экспорт.