На 800 миллионов долларов увеличится экспорт казахстанской продукции в Великобританию

Международное сотрудничество
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Об этом стало известно на встрече премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с министром иностранных дел по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: t.me/UKIMET

Великобритания является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана на европейском континенте. 

В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив $1,8 млрд. 

Кроме того, Соединенное Королевство входит в топ-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.

"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $800 млн. При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству зеленого водорода, а в логистической сфере – дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В свою очередь, Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.

"Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", — сказал Джеймс Клеверли.

По итогам встречи в присутствии премьер-министра РК были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья.

#казахстан #Великобритания #Джеймсом Клеверли #Алихан Смаилов

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