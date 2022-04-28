Спорт
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
​​​​​​​Дмитрий Норкин

В Малаге (Испания) состоя­лась жеребьевка группового этапа финала командного чемпионата мира по теннису. Мужская сборная Казахстана попала в группу «D», где сыграет в Глазго (Шотландия) с хозяевами – Великобританией, а также с США и Нидерландами, сообщает пресс-служба ФТК.

Напомним, что в 2019 году в Мадриде наша команда уже играла на групповой стадии с Великобританией и Нидерландами. Тогда казахстанцы победили «оранжевых» (2:1) и с таким же счетом уступили британцам. А вот со сборной США ранее наша дружина еще не встречалась.

Помимо Глазго матчи группового этапа пройдут в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, испанской Валенсии, они состоятся с 14 по 18 сентября. В группе «А» в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе «В» в Валенсии – Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. В группе «С» в Гамбурге встретятся Германия, Франция, Бельгия и Австралия.

Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага. В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды. Победитель будет определен с 23 по 27 ноября.

Напомним, что совсем недавно на столичных кортах в рамках розыгрыша первенства планеты – Кубка Билли Джин Кинг успешно выступила и женская сборная по теннису, которая впервые в истории казахстанского тенниса получила путевку в финал. Наши девушки тогда разгромили национальную команду Германии во главе с экс-первой ракеткой мира, чемпион­кой трех турниров Большого шлема Анжеликой Кербер.

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