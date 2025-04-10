Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания

Политика
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Валерий Ситенко, старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК

В текущих геоэкономических условиях приоритетом выступает более эффективное раскрытие потенциала объединения

коллаж Павла Цедилина

Торжественно отмеченное в прошлом году десятилетие Евразийского экономичес­кого союза (ЕАЭС) стало хорошей возможностью оценить текущее состояние и перспективы этой международной организации региональной экономической интеграции, договор о создании которой был подписан в мае 2014 года в столице Казахстана.

В документе целью ЕАЭС обозначено обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы (так называемых четырех свобод), а также проведение скоординированной экономической политики на основе базовых принципов, среди которых уважение международного права и правил рыночной экономики, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. В настоящее время участниками объединения являются пять евразийских государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

По экспертным подсчетам, за прошедший период совокупный ВВП участников увеличился на 12%, объем инвестиций вырос на 19%. Уровень безработицы в странах – участницах структуры снизился на 12%. Главным плюсом для Казахстана стал рост прямых инвестиций из государств-партнеров. При этом инвестиции из евразийских стран росли быстрее, чем из дальнего зарубежья. Важно также, что привлеченные средства по линии союза в большей степени направлялись в несырье­вой сектор.

Взаимная торговля государств-участников с 2015 года выросла в два раза, составив 80,6 млрд долларов. За время функционирования Евразийского экономического союза торговый оборот Казахстана с другими странами объединения увеличился на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Участие в интеграционном проекте позволило улучшить казахстанскую бизнес-среду, повысить диверсификацию экономики, расширить торговлю со странами дальнего зарубежья, заключившими соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

Важной вехой стала реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Стратегия-2025 обозначила переход от этапа становления ЕАЭС к стадии проектной интеграции. Ускорение экономического роста стало результатом наращивания инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования производственных мощнос­тей, трудовых ресурсов и научно-технического потенциала. В частности, был разработан новый механизм финансирования кооперационных проектов, который позволил в 2024 году приступить к их отбору и реализации, подписано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок. Тем самым завершены работы по вопросам, которые не решались много лет, что благоприятно сказывается на дальнейшей эволюции объединения.

В подписанной в декабре 2023-го главами государств Евразийского экономического союза Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045-го «Евразийский экономический путь» определены задачи объединения на среднесрочную перспективу, чтобы добиться его превращения в самодостаточный и привлекательный по потенциалу для международных партнеров макрорегион.

В целом Евразийский экономический союз доказал способность функционировать как в спокойные, так и в кризисные времена. Вместе с тем существует разное видение участниками некоторых направлений его развития. В то время как одни выступают против любых попыток политизации ЕАЭС, полагая, что интеграционные процессы в рамках организации должны идти сугубо в экономическом русле, как зафиксировано в договоре 2014 года, другие ратуют за расширение повестки и сфер взаимодействия. Также настороженно воспринимаются инициа­тивы по формированию наднациональных структур.

Требует дополнительного осмысления воздействие украинского конфликта, в частности, последствия нарушения традиционных торгово-логистических цепочек. Введенные США и ЕС санкции против одного из ключевых членов ЕАЭС затронули и других участников объединения. При этом, исходя из своего географического расположения в центре Евразии и принципа многовекторности во внешней политике, Казахстан заинтересован в поддержании взаимовыгодных торгово-экономических связей со всеми без исключения партнерами, будь они на Востоке или Западе, Севере или Юге.

Так, в транспортной сфере в качестве главной задачи ставится укрепление логистических связей с внешним миром, в том числе в рамках европейского проекта «Глобальные ворота» и китайской инициативы «Один пояс – один путь». В этом контексте наша страна готова к роли надежного логис­тического хаба между Европой и Азией, предлагая имею­щиеся возможности и ресурсы.

Различия в подходах к ряду вопросов евразийской интеграции не препятствуют конструктивному диалогу между участниками союза и выработке взаимоприем­лемых решений. В текущих геоэкономических условиях общим приоритетом является более эффективное раскрытие потенциала объединения.

В частности, реализация первой из четырех свобод ЕАЭС предполагает формирование единого рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Необходима координация действий всех государств-участников по скорейшему введению Единого технического регламента, полноформатному функционированию Интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также использованию гарантийных систем оперативного информационного обмена и развития сис­темы «Единое окно». Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок в рамках «Большого евразийского партнерства».

Приоритет отдается также промышленному развитию. Для укрепления сотрудничества в этой сфере реализуется ряд многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ. Примерами являются успешное взаимодейст­вие предприятий РК с другими участниками ЕАЭС в рамках межгосударственной программы дистанционного зондирования Земли и принятые в объединении решения о механизмах оказания финансового содействия совместным проектам.

В текущей геополитической ситуации Казахстан может выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации и интеграции, включая совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, железнодорожных вагонов, сельско­хозяйственной и легковой техники, строительных материа­лов и химической продукции.

Большие возможности для успешного взаимодействия имеются в сферах цифровизации, туризма, агропромышленного комплекса, где наши страны достигли неплохих результатов на национальных уровнях, но порой не хватает совместных интеграционных проектов.

В частности, в нынешних условиях возрастает значимость сотрудничества в агропромышленном секторе. Сегодня странам «евразийской пятерки» удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более 2%. Ситуацию можно улучшить за счет налаживания тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной сельхозпродукции, соответствующей международным стандартам, в том числе путем развития системы агрологистики и хранения, внедрения цифровых решений в сферу сельского хозяйства, создания совместных центров агроинноваций.

Дальнейшее развитие транс­портно-логистической связанности ЕАЭС возможно через соединение транспортного коридора «Север – Юг» с другими трансконтинентальными маршрутами, включая Транс­каспийский международный транспортный маршрут.

ЕАЭС представляет собой важный элемент архитектуры международных экономичес­ких отношений. В 2020-м статус наблю­дателя в объединении получили Куба и Узбекистан, в конце 2024 года – Иран. Успешно реализуется взаимодействие с ШОС, АСЕАН и СВМДА, выстраи­вается конструктивный диалог с БРИКС и Африканским союзом. Эта работа является вкладом в практическую реализацию идеи Большого евразийского партнерства.

Развитие интеграционных процессов невозможно без совершенствования связей с внешним миром. В частности, речь идет об ускорении работы по созданию зоны свободной торговли с Китаем, который в ближайшем будущем может стать ключевым торгово-экономическим партнером ЕАЭС (доля КНР во внешней торговле стран ЕАЭС составляет около 20%).

Предстоит завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией. Взаимодейст­вие с ШОС, БРИКС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями может осуществляться как в рамках уже имеющихся договоренностей, так и путем заключения новых соглашений.

В качестве следующего шага представляется важным развитие и формализация института наблюдателей при союзе с тем, чтобы сделать его механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, подразумевающего взаимодействие с соответствующими правами и обязательствами по доступу на рынок, соблюдение общих правил, технических требований и так далее.

Реализация этих задач предполагает определение порядка учас­тия третьих стран в отдельных проектах ЕАЭС. Практичес­кая разработка и задействование таких механизмов способствовали бы развитию объединения как полюса экономического притяжения на всем евразийском пространстве, а также адаптации к новым условиям, снижению негативных последствий санкцион­ного противостояния.

Одна из ключевых целей сою­за – получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе скоординированной совместной позиции. В этом контексте важно продолжить системный диалог с интеграционными объединения­ми и отдельными государствами, сотрудничество с которыми представляет взаимный экономический интерес.

Данные аспекты находятся в фокусе внимания начавшегося в 2024 году четырехлетнего председательства Казахстана в коллегии Евразийской экономической комиссии (постоянно действую­щего наднационального регулирующего органа ЕАЭС), в рамках которого важно реализовать концептуальные положения дальнейшей эволюции объединения с учетом приоритетов большинства участников, а также усилить взаимопонимание об оптимальных путях их практической реализации.

#ЕАЭС #достижения #ожидания

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