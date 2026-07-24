Казахстан в эпоху перемен: стартовала первая предвыборная кампания по новой Конституции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впереди месяц встреч с избирателями, публичных выступлений, теледебатов и презентации предвыборных программ. 23 августа казахстанцам предстоит определить состав первого Курултая, избираемого по новой конституционной модели.

К старту кампании ЦИК завершила регистрацию партийных списков. После регистрации изменения произошли только в двух списках. Так, Respublica продолжит кампанию с 75 кандидатами, а «Байтак» с 47. Всего за депутатские мандаты будут бороться 545 кандидатов. Почти 44% из них составляют женщины, молодежь и лица с инвалидностью.

По итогам жеребьевки политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в следующем порядке: «Әділет», Общенациональная социал-демократическая партия, «Байтақ», Народная партия Казахстана, «Ауыл», «Ақ жол» и Respublica.

Практически сразу после начала агитации партии перешли к активной работе. При этом единым оказался лишь сам старт кампании, а вот способы заявить о себе оказались совершенно разными.

Партия «Әділет» сделала ставку на масштабную организационную кампанию. По всей стране одновременно начали работу региональные и территориальные штабы, к агитации привлечены около 30 тысяч доверенных лиц. Центральный штаб открыли в необычном формате – церемонию впервые провел ИИ-модератор. Теперь партия намерена сосредоточиться на работе в регионах, где за месяц планирует провести более 21 тысячи встреч с избирателями.

Общенациональной социал-демократической (ОСДП) партия начала кампанию с презентации команды кандидатов и предвыборной программы, одновременно анонсировав новые форматы прямого общения с гражданами. Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что партия строит нынешнюю кампанию на основе преемственности с предыдущей. По его словам, социал-демократы последовательно исполняли обязательства, данные избирателям на прошлых выборах, и намерены придерживаться такого же подхода в работе нового созыва.

На этом фоне партия зеленых «Байтақ» решила начать кампанию не с презентации новых проектов, а с обращения ко всем участникам выборов. Ее председатель призвал соблюдать требования законодательства, отказаться от взаимных нападок и вести политическую дискуссию вокруг содержания программ, а не личностей оппонентов. После завершения выборов всем политическим силам предстоит продолжить работу в одной стране, поэтому избирательная кампания должна пройти корректно и в рамках закона.

Народная партия Казахстана представила официальный партийный гимн и видеоклип, созданный на основе кадров партийных проектов и общественных инициатив. Одновременно по всей стране начали работу 155 предвыборных штабов, которые должны стать основными площадками для встреч с избирателями.

Партия «Ауыл» открыла республиканский штаб и сразу обозначила масштаб предстоящей работы. За время агитации партия сообщила о планах провести свыше 6500 мероприятий. В центре внимания программы остаются вопросы развития села, региональной инфраструктуры, продовольственной безопасности и социальной политики.

В свою очередь, центральным событием церемонии демократической партии «Ақ жол» стал телемост, объединивший все региональные филиалы партии. Символическим нажатием кнопки был дан официальный старт кампании по всей стране. В ходе открытия председатель партии отметила начало агитационного периода и представила основные организационные подходы к проведению кампании.

К началу агитационной кампании партии Respublica подключились региональные штабы, а председатель партии Айдарбек Ходжаназаров показал происходящее через прямую трансляцию со смарт-очков. В партии заявили, что намерены строить кампанию вокруг открытого диалога и обсуждения конкретных решений, которые уже были реализованы или предлагаются к принятию. При этом после жеребьевки Respublica, которой в избирательном бюллетене достался номер 7, связала этот результат с национальной символикой и культурными традициями.

Как видим, вчера первый день агитации показал, что партии делают ставку на разные способы общения с избирателями. Одни пытаются привлечь внимание технологичными решениями, другие делают акцент на широкой сети штабов, третьи выбирают нестандартные форматы или обращаются к содержательной политической дискуссии. Предвыборная агитация продлится до дня, предшествующего голосованию. В этот период политические партии продолжат проведение мероприятий, предусмотренных законодательством о выборах.