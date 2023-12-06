Казахстан в течение 15 лет столкнется с дефицитом воды – депутаты

Депутаты Мажилиса Сергей Пономарев и Бакытжан Базарбек считают, что правительство РК не предпринимает должных мер по решению водной проблемы в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Соответствующий депутатский запрос они озвучили на пленарном заседании Мажилиса.

Так, Сергей Пономарев констатировал, что по прогнозам к 2050 году дефицит воды в Казахстане возрастет в 3 раза.

«Но эта беда случится, если не будет повышена эффективность использования и управления водными ресурсами, а они у нас сейчас на первобытном уровне, уж простите за сравнение. Партия AMANAT к 2026 году обязалась обеспечить сельское население чистой питьевой водой. Мы к этому активно идем. Но толку будет мало, если так же, как и сейчас, ее станут использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Правительство бездействует», – сказал депутат.

Он отметил, что в стране отсутствуют эффективные экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий.

«В стране нет инструментов, которые бы мотивировали, а где-то и заставляли бережно относиться к водным ресурсам. Несмотря на конкретное поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева правительству по подготовке Водного кодекса, предварительный проект носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление, что правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем, Мажилису придется всех разбудить», – возмутился народный избранник.

Пономарева беспокоит, что весенние паводковые воды бездарно уходят в почву, потому что мы потеряли все накопители.

«А, вспомните, ведь раньше многочисленные пруды и озера использовались для полива и орошения. И даже народ там отдыхал и рыбу ловил. Ведь не случайно глава государства в своем послании поручил правительству решить вопрос накопления талой воды и снижения потерь при ее передаче. Так, реку Рейн в благополучной Европе выпивают 5 раз, там работают высокотехнологичные очистные сооружения, а у нас реки текут в никуда, лишь 3% воды используют повторно. Так, в Алматинскую ТЭЦ-2 заходит 2 трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой, она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. В промышленности всего 30% предприятий используют технологию оборотного водоснабжения. И так происходит везде, людям просто в голову не приходит, что вода не вечна. Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра, бежит мимо разрушенных лотков. Еще хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева. При этом, по официальным данным, из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий», – констатировал депутат.

Между тем, острейший дефицит воды давно наблюдается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях. Только в Мангистау ее ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров.

«Как известно, Казахстан зависит от вод сопредельных государств более чем на 90%. К 2030 году приток сопредельных рек сократится на 11%. Это равно потере объема озера Балхаш. И мы можем просить воды у соседей сколько угодно, но квоты будут только снижаться – у них растут население и объем потребления. Об отношении к воде в стране. Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня, чтобы побриться, многие из нас, не закрывая кран, вылили ее 50 литров. Это 100 вот таких бутылочек. Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы – плати за каждый литр больше», – сказал депутат.

О том, что по воде пора бить тревогу, высказался и депутат Бакытжан Базарбек.

«К 2040 году дефицит воды в нашей стране достигнет 15 млрд кубических метров. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря. Только подумайте, объем воды, который наша страна использует в качестве чистой питьевой воды, уменьшится как минимум на 50%. Значит, каждый второй наш соотечественник останется без питьевой воды, не так ли?! Во-вторых, наши поля весной превращаются в озера, а летом – в пустыню. Эта проблема, хотя и повторяется каждый год, до сих пор не решена. Ресурсы, данные нам природой, утекают сквозь пальцы. Например, в советское время каждый совхоз собирал дождевую и снеговую воду, создавались небольшие водоемы. Потому что всё это – наш внутренний водный фонд», – напомнил депутат.

По мнению Базарбека, неактивные и медленные действия правительства свидетельствуют о том, что в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена и грозит выйти за рамки внутригосударственной.

«Например, по официальным данным, в стране насчитывается 1 478 гидротехнических сооружений. Это 342 водохранилища, 219 дамб, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них 333 находятся в республиканской собственности, 895 – в коммунальной, а самое интересное, 228 находятся в частной собственности, 22 бесхозные. Водохранилища – главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных водосберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева водоемов и озер. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению, неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не может попасть, оно выходит из-под государственного контроля. И по отдельным фактам, в базе Государственного земельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают озера, чем вызывают недовольство населения. Такие ситуации есть как минимум в 5-6 областях», – обозначил депутат.

Базарбек подчеркнул необходимость проведения полной инвентаризации таких объектов в нашей стране, диагностики их состояния и при необходимости немедленного возвращения в собственность государства.

«К примеру, есть плотины, построенные более 30-40 лет назад. Это аварийные риски. Какое у них состояние, сколько из них изношено, сколько нуждаются в ремонте, не ясно. Это свидетельствует о слабости контроля и мониторинга со стороны ответственных государственных органов. Следующим важным объектом водопользования являются каналы. По данным, в стране насчитывается около 3,5 тысячи магистральных и хозяйственных каналов. Более половины из них полностью изношены. В результате 60% воды теряются по пути. Это большие потери. Это означает, что мы тратим воду впустую и не можем использовать ее должным образом. Вот где должна быть экономия», – апеллировал парламентарий.

Он недоумевает, почему в стране нет информации о том, кто владеет каналами.