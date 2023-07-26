Казахстан вошел в группу лидеров по оценке индекса зрелости GovTech

Оценка индекса зрелости GovTech (GTMI) Всемирного банка, введенного при поддержке Глобального партнерства GovTech, позволяет оценить развитие четырех ключевых индексов GovTech: Индекс базовой государственной системы (CGSI), индекс предоставления государственных услуг (PSDI), Индекс вовлеченности цифровых граждан (DCEI) и Индекс поддержки государственных технологий (GTEI), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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Казахстан занимает 6-ое место по индексу предоставления государственных услуг (PSDI) среди 198 стран. Важно отметить, что результаты за 2022 год показали значительный прогресс Казахстана в индексе зрелости (GTMI), что привело к переходу страны из группы B в группу A, свидетельствующую о высоких показателях развития GovTech в стране.

Также, на сегодняшний день Казахстан занимает 28-е место в глобальном рейтинге развития электронного правительства (EGDI) ООН и входит в Группу с очень высоким EGDI. Казахстан продемонстрировал значительный прогресс в области онлайн-услуг, поднявшись с 11-го на 8-е место в рейтинге, что дает право находиться среди ТОП 10 стран по предоставлению онлайн-сервисов. В этом престижном списке находятся также страны-лидеры в сфере электронного правительства, такие как Эстония, Финляндия, Южная Корея, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, США и Япония.