Казахстан возьмет заем у МБРР для поддержания устойчивости экономики

Мажилис на пленарном заседании взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения о займе (заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, законопроект внесен постановлением правительства 18 ноября 2024 года. Данное соглашение заключено в Астане 11 октября 2024 года.

Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 миллиарда иен со сроком погашения 11 лет.