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Казахстан возвращается из Глазго
Кошкарбек Тусипов

Мужская сборная по теннису завершила выступление на Кубке Дэвиса.

В шотландском Глазго завершился командный чемпионат мира в группе D. В последний день казахстанцы соперничали со сборной Великобри­тании – 10-кратным чемпионом Кубка Дэвиса. В первом матче противостояния Дмитрий Попко проиграл легенде мирового тенниса, двукратному Олимпийскому чемпио­ну Энди Маррею. Затем Александр Бублик уверенно победил 8-ю ракетку мира, лидера британцев Кэмерона Норри. В заключительной парной игре Александр Недовесов⁄Александр Бублик дали настоящий бой лидерам мирового рейтинга в парном разряде – первой и третьей ракеткам планеты Джо Солсбери⁄Нилу Скупски. Сражение длилось максимальные три сета, и все они завершились на тай-брейке – 6:7, 7:6, 6:7. Это был отличный матч, в концовке которого удача улыбнулась соперникам.

Мы в свою очередь отметим, что из группы D в 1⁄4 финала вышли сборные Нидерландов и США. Теперь казахстанцы в феврале 2023 года сыграют за право выступить уже на следующем чемпионате мира. Жеребьевка пройдет в конце ноября, сообщается на сайте ktf.kz.

По итогам соревнований группового этапа Кубка Дэвиса, который проходил в испанской Валенсии, итальянской Болонье, шотландском Глазго и немецком Гамбурге, стали известны все четвертьфинальные пары турнира (из 4 групп дальше прошли по две лучшие сборные).

Итак, в группе А сильнейшей стала сборная Италии, победившая Хорватию – 3-0, Швецию – 2-1 и Аргентину – 2-1. Вторыми финишировали хорваты.

В группе В Испания, хоть вначале и уступила Канаде – 1-2, потом обыграла национальные сборные Сербии – 3-0 и Южной Кореи – 3-0. Здесь во втором месте виноваты сами канадцы, которые проиграли сербам – 1-2, а потом с трудом одолели южнокорейцев – 2-1.

Наиболее успешно на групповом этапе выступили команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения и выигравшие, соответственно, группы D и C. Кстати, из группы С также вышла сборная Австралии.

Итак, в 1⁄4 финала между собой теперь сыграют: Италия – США, Германия – Канада, Испания – Хорватия, а также Нидерланды – Австралия. Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдет в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Кстати, отметим, что действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в столице Испании Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счетом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Российские теннисисты пропускают турнир из-за отстранения решением ITF (Между­народной федерации тенниса).

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