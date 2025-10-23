Решение об этом было принято сегодня в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации таеквондо РК

Фото: НОК РК

Это историческое событие стало важным признанием растущего авторитета Казахстана на международной спортивной арене. Представители всех стран – членов Всемирной федерации таеквондо единогласно поддержали кандидатуру Казахстана, отметив высокий уровень организации предыдущих международных турниров, прошедших в Астане.

«Мы доказали, что способны проводить соревнования мирового масштаба на самом высоком уровне. Турнир «Kazakhstan Open», состоявшийся в августе в Астане, стал ярким примером: участие приняли более 700 спортсменов, а качество организации получило высокую оценку со стороны президента Всемирной федерации таеквондо доктора Чунгвон Чоу и зарубежных делегаций», - отметил президент Казахстанской Федерации таеквондо (WT) Кудрат Шамиев.

За последние годы казахстанское таеквондо сделало огромный шаг вперед.

«Мы готовы принять Чемпионат мира, и для нас это не просто спортивное событие, а большая честь и ответственность. Проведение Чемпионата в преддверии Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе станет для страны важным этапом и символом признания нашего вклада в развитие мирового таеквондо», — подчеркнул он.

Предстоящий чемпионат станет первым в истории Центральной Азии. Федерация планирует провести мировое первенство в Астане в 2027 году.

Отметим, что на данный момент в китайском городе Уси собрались 991 таеквондист из 179 стран мира для участия в чемпионате мира 2025 года. В престижном турнире, который пройдет с 24 по 30 октября, честь Казахстана будут защищать 16 спортсменов.