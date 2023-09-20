Казахстан впервые возглавил региональную метрологическую организацию КООМЕТ

Сегодня на заседании метрологической организации КООМЕТ генеральный директор КазСтандарт Габит Мухамбетов вступил в полномочия президента КООМЕТ на период с 2023 по 2026 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу института.

Фото: пресс-служба КазСтандарт

В сообщении отмечается, что Казахстан одержал победу на выборах президента КООМЕТ в мае текущего года, получив поддержку 11 из 16 стран-членов организации. Это первый опыт лидерства Казахстана в организации.

Как отметили в КазСтандарте, данное событие подчеркивает ведущую роль Казахстана в области метрологии на мировой арене.

Метрологическая организация КООМЕТ, основанная в 1991 году, объединяет 16 стран-членов, включая Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Германию, Грузию, Китай, Кубу, Кыргызстан, Молдову, Россию, Словакию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Основной задачей организации является расширение возможностей предоставления метрологических услуг и содействие устранению технических барьеров в мировой торговле между странами-членами.