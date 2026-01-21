фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Встреча в Кызылорде стала для Национального курултая пятой и – последней. Площадка, созданная в 2022 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, за неполные пять лет сыграла огромную роль в проработке и претворении в жизнь важнейших реформ, вывела диалог и взаимодействие государства и гражданского общества на качественно новый уровень. Однако политические и историчес­кие условия требуют эволюции формата для более эффективной работы по построе­нию Справедливого Казахстана. «Финальный аккорд» в деятельности Национального курултая получился весьма мощным: кызылординскую речь Главы государства можно смело назвать судьбоносной для страны. Касым-Жомарт Токаев не только впервые публично озвучил подготовленные рабочей группой по парламентской реформе подходы к формированию однопалатного Парламента и принципы его работы, но и фактически объявил о подготовке к новой конституционной реформе, которая по масштабам будет сопоставима с принятием нового Основного закона. Президент также озвучил ряд важных инициатив, которые развивают и усиливают долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны – политической, экономической, социальной. На сакральной земле Кызылорды Выступая на заседании, Президент обратил внимание, что места для сбора Национального курултая все эти годы выбирались не случайно. Первая встреча прошла в колыбели нации – Улытау, второе заседание состоялось в духовном центре тюркского мира – Туркестане, третье было организовано в уникальном Атырауском регионе, в четвертый раз курултай собрался в богатом историей Кокшетау. Новая встреча состоялась на сакральной кызылординской земле. – Есть такое емкое и глубокое выражение «Сыр – Алаштың анасы». Городища Чирик-Рабат, Жанкент, Сыганак, Алтынасар, Баршынкент свидетельствуют о древней городской культуре на казахской земле. Можно сказать, что Кызылорда является их законным преемником, в целом имея для нашей страны большое историческое значение. Столетие назад этот город был столицей Казахстана. Здесь принимались крайне важные решения, касаю­щиеся будущего страны, – отметил Глава государства. Также он подчеркнул, что этот регион славен своими сказителями и поэтами, патриотами и тружениками. Эти славные традиции продолжаются в поколениях современных казахстанцев. Кызылординская область в пос­ледние годы динамично развивается в ногу со временем. В 2025 году валовой региональный продукт увеличился на 6,5%. За три года в область привлечено около 2 трлн тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов, в числе которых Касым-Жомарт Токаев особо отметил запуск новой ТЭЦ – этот стратегический объект, построенный полностью за счет средств инвесторов, повысит энергетичес­кую безопасность региона. Население области обеспечено качественной питьевой водой, 80% ее жителей имеют доступ к газоснабжению, и прокладка газовых сетей продолжается. Развивается транспортная инфраструктура, укрепляя логис­тический потенциал. В частности, в аэропорту Коркыт-ата открылся новый терминал, а историчес­кое здание ЖД-вокзала Кызылорды прошло через масштабную

реконструкцию. Много достижений и в социальной сфере. За три года в области построены 34 образовательных, 45 культурных и спортивных, 40 медицинских объектов. По поручению Президента в Кызылорде начато строительство многофункциональной больницы, в скором времени будут также построены поликлиника и перинатальный центр. – Кызылординская область динамично развивается по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что ситуация в области хорошая. Это результат активной и упорной работы акима Нурлыбека Налибаева, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Остановился Президент также на «водном вопросе», затронув проблему Арала. Благодаря многолетней последовательной работе удалось сохранить Северный Арал, который на протяжении нескольких лет постепенно восстанавливается. В настоящее время разрабатывается проект поднятия Кокаральской плотины, его реализация начнется в конце текущего года. Появится возможность существенно увеличить объем воды в Малом Арале. – Но не все в наших руках. Большинство крупных рек Казахстана берут начало в соседних странах. Объем стока Сырдарьи, поступающего в море, разнится в зависимости от водной политики государств, расположенных в верховьях реки. Следовательно, решение многих проблем связано с умелой водной дипломатией. В настоящее время заключены соглашения о совместном использовании водных ресурсов со всеми странами Центральной Азии. В конечном счете для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша необходимо достичь консенсуса с соседями и подписать соответствующие договоренности, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Подчеркнув, что вода – стратегический ресурс для нашей страны, он призвал системно заняться решением проблем в водной сфере. В 2025 году Президент предложил создать Международную водную организацию, и теперь необходимо последовательно продвигать эту инициативу в рамках реформирования ООН. В апреле в Астане пройдет Международный экологический саммит, на котором также будет обсуждаться проблема Аральского моря. Говоря о Кызылординской области, Глава государства особо отметил трудолюбие, сплоченность, любовь к родной земле, солидарность, взаимную поддержку, истинный патриотизм местных жителей. Эти качест­ва проявляются в бережном отношении к городам и селам, реальном вкладе кызылордиинцев в развитие не только своего региона, но и всей страны.

Отметив впечатляющие показатели макроэкономического развития, с которыми Казахстан завершил прошлый год, Президент подчеркнул, что эти большие достижения стали возможны благодаря единству и созидательному труду народа. – Главное – изменилось общест­во, большой сдвиг произошел в национальном самосознании, реформы приобрели устойчивый характер, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Национальный курултай сыграл исключительную роль в этих процессах. За четыре года членами курултая выдвинуто множество важных инициатив, на основе их предложений принято 26 законов. Только этот факт наглядно показывает, что курултай стал основной движущей силой масштабных реформ. В частности, были предприняты конкретные шаги, направленные на обеспечение прав женщин и безопасности детей. Началась активная борьба с лудоманией и распространением наркотиков. Упорядочена работа в сфере ономастики. В систему государственных наград включены новые почетные звания, повысившие статус тружеников. Определены основные ценности, формирующие новое качество нации. Поставлен заслон социальным порокам, угрожающим будущему молодых поколений. – Члены курултая выступили с инициативой по упорядочению работы в сфере внутренней политики. Вы принимали непосредственное участие в подготовке соответствующего документа. В результате в прошлом году были утверждены основные принципы, ценности и направления внут­ренней политики Республики Казахстан. Теперь необходимо активно работать, руководствуясь этим документом, – сказал Президент, обращаясь к участникам заседания. Культура, искусство, история, наследие Одним из стратегических нап­равлений государственной политики Глава государства в своем выступлении назвал развитие культуры и искусства. – Очевидно, что эффективность проводимых нами преоб­разований напрямую зависит от трансформации общественного сознания. Поэтому мы придаем особое значение развитию культурно-гуманитарной сферы, в которой намечены беспрецедент­ные и масштабные для нашей страны шаги, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что в Алматинской области будет открыт Казахский драматический театр, в областях Абай и Актюбинской будут возведены здания театров. А в Шымкенте начнется строительство Театра оперы и балета. К 100-летнему юбилею Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова в этом году должен завершиться капитальный ремонт здания, в котором он расположен. Также будет реконструирован Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац. В целом в течение двух лет планируется модернизировать свыше 100 объектов сферы культуры. Особое внимание уделяется развитию музейного дела. В этом контексте Президент обратил внимание на новый историко-краеведческий музей в Кызылорде, который выстроен в соответствии со всеми современными требованиями, в нем использованы инновационные подходы к организации музейного дела. Этот проект, по мнению Главы государства, может стать примером для других регионов. – В настоящее время среди молодежи крепнет убежденность в том, что страна вошла в эпоху уверенного роста. Представители молодого поколения вносят значительный вклад в укоренение новой общественной этики, развитие креативной индустрии. Современное искусство Казахстана получило международное признание как самобытный культурный феномен, – продолжил Глава государства. – Подъем также переживает сфера киноиндустрии. Вызывает огромную гордость то, как представители нового поколения через свое творчество раскрывают грани нашей национальной идентичности, представляя Казахстан мировому сообществу. Энергия и энтузиазм, новаторство и креативность молодых людей придают мощный импульс росту многих отраслей. Поэтому всесторонняя поддержка молодежи будет оставаться неизменным приоритетом государственной политики. Наша цель – создать условия для того, чтобы подрастающее поколение успешно впитало как фундаментальные национальные ценности, так и лучшие достижения современности. Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что ранее на площадке Национального курултая уже высказывались предложения о необходимости продвижения нашего духовно-культурного наследия на международной арене. С этой целью проводится системная работа. В частности, впервые за последние 14 лет в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира» внесена ценнейшая рукопись «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»). Этим летом в Пусане пройдет очередная сессия Комитета всемирного наследия, на которой будет рассмотрен вопрос о включении подземных мечетей Мангистау в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО. По словам Президента, впереди предстоит масштабная работа по глубокому исследованию национальной истории, развитию культуры и искусства. В Казах­стане немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение. – Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров. Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы. Эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воп­лощением принципа «единство в многообразии». Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа. Одними из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность. В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов. Считаю, что такие бесценные археологические памятники наравне с нашими национальными традициями по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – заявил Глава государства, поручив профильному министерству заняться этим вопросом. По мнению Президента, ядром нашей идентичности и национального бытия должно стать учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности. Он отметил: концепция «Адал азамат» («Ответственный гражданин») созвучна идее мыслителя о «Толық адам» («Совершенном человеке»). – Наша задача – добиться включения «Слов назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». Учения аль-Фараби и Ясауи также являются столпами национальной духовности. Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно. Необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Ясауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности. Гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей. Ключевая цель – сохранить наше бесценное национальное достояние и передать его будущим поколениям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он обратил внимание на предложения некоторых членов курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли. Глава государства напомнил, что в ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек. Эти объекты, убежден он, должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации. – Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, – также акцентировал Президент. – Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный

формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию. По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны. Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний «Ұлттық цифрлық мұра». Такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения нашего исторического наследия. Репозитарий в том числе поможет адаптировать работу по систематизации научных исследований, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства к современным реалиям. Кроме того, Президент отметил, что за последние годы мы добились ощутимого прогресса в комплексном научном осмыслении и популяризации нашей многовековой истории. Например, уже этой весной завершится работа над документальной драмой о Джучи – этот масштабный проект был анонсирован на курултае в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на популярных международных платформах и будет содействовать продвижению бренда Золотой Орды на глобальном уровне, считает Глава государства. – Однако, затрагивая такую историческую тему, помимо создания яркого визуального образа, важно обеспечить его глубокое интеллектуальное содержание. Поэтому по моему поручению в мае пройдет Международный симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, с участием ведущих ученых со всего мира, – также сообщил он. Большое внимание уделяется и изучению общетюркской цивилизации. В сентябре планируется провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков». – Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академичес­кую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана. Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации. Символично, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана. Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Созидательный патриотизм и ценности Как отметил Президент в своей речи: знание прошлого и уверенный взгляд в будущее являются залогом поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма. – Патриотизм – это, конечно, любовь к Родине, но такое отношение к своему Отечеству мало что значит без гражданской ответственности и стремления быть полезным своей стране, – сказал он. В этом контексте он прокомментировал обсуждаемый в обществе важный вопрос: где и когда уместно использовать государственный флаг Казахстана. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что данная процедура регламентируется специальными нормами и правилами и в использовании государственной символики недопустимы легкомысленный подход, небрежность. При этом, подчеркнул он, важно следовать не только букве, но и духу закона. Необходимо всячески поощрять проявления патриотизма, имея в виду бережное, тактичное использование государственной символики. – Меня искренне радует появление казахстанских флагов на улицах, машинах, домах, в ходе спортивных и культурных мероприятий в нашей стране и, конечно, за рубежом. Такими действиями наши граждане демонстрируют общенациональную солидарность и проявляют гордость за Казахстан. За узнавае­мостью нашего флага стоят достижения отечественных спортс­менов, труды ученых, успехи предпринимателей, триумфы музыкантов. Эти успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют ее авторитет в мире. Мы должны поддерживать пат­риотизм, который идет от серд­ца и проявляется в конкретных делах, заботе о родной земле и готовности служить обществу, – сказал Президент. По его словам, базовые принципы ответственного и созидательного патриотизма уже выработаны самой жизнью – это, например, активное участие во всенародной акции «Таза Қазақстан», волонтерском движении, благотворительности, социальном предпринимательстве и других добрых делах на благо государства. На акции «Таза Қазақстан» Касым-Жомарт Токаев остановился особо, назвав ее неотъемлемой частью национальной идеологии. Он подчеркнул: «Таза Қазақстан» – это не красивый лозунг и не разовая кампания, это результат ежедневного кропотливого труда. Чистота укрепляет дисциплину, а дисциплина повышает ответственность. Крайне важно, считает Президент, глубоко укоренить эту важную идею в сознании молодежи. – Быть патриотом Казахстана – большая гражданская ответственность! – продолжил он. – Нам не нужны крикуны, прикрывающиеся лозунгами о национальных интересах, и тем более непорядочные люди, пытающиеся извлечь политические дивиденды из святого чувства подлинной любви к своему Отечеству. Ответственный и созидательный патриотизм – это упорный, добросовестный, квалифицированный труд наших граждан на всех участках – цехах и сельхозполях, медицинских учреждениях, школах, университетах и научных лабораториях, государственных учреждениях и частных компаниях. Это верность Родине во время несения воинской службы и работе по обеспечению общественного порядка. Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка. Важно, отметил Глава государства, чтобы созидательный труд и сила закона подкреплялись идеологией высокой бытовой культуры, ведь во многих странах эти постулаты стали формулой успеха и благополучия. Такие базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе, поэтому эти институты должны постоянно находиться в зоне особого внимания. – Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения. В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали. А позицию государства можно свести к формуле «каждый граж­данин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе». Наше государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Говоря о защите граждан, Глава государства отдельно высказался о жестоком убийстве девушки Нурай в Шымкенте, которое вызвало широкий общественный резонанс (только курултай получил в связи с этим происшествием более 130 обращений). Президент поручил министру внутренних дел дать правовую оценку действиям департамента города Шымкента, а Генеральному прокурору – взять на конт­роль это дело. – Похищения невест – это вопиющие и варварские преступления, которые подрывают авторитет нашей нации, – выразил четкую позицию Глава государства. – Такие жестокие деяния абсолютно недопустимы. Крайне важно, чтобы правовые новации были тесно увязаны с ростом самосознания нации и укреплением гражданской ответственности. Принцип «Закон и порядок» един для всех. Каждый гражданин нашей страны обязан неукоснительно соблюдать его. Цифровая трансформация Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сила любого государства – в его гражданах. И это особенно актуально для современного времени, когда мир постоянно меняется, ломает привычный образ мыслей людей, размывает ментальные конструкции. Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, в которой успешными станут нации, сумевшие не просто адаптироваться к ней, но и активно, предметно участвующие в процессе ее формирования. – Поэтому Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, – сказал Глава государства. – Мы стали вкладывать большие средства в образование, науку и высокие технологии, поскольку исходим из острой необходимости повышения качества человеческого капитала, что особенно важно на этом переломном этапе исторического развития страны. Президент подчеркнул: Год цифровизации и искусственного интеллекта – не дань моде и тем более не декларация, а конкретная задача для всего государственного аппарата. Она имеет стратегический характер, поэтому спрос за ее выполнение будет соответствовать ее важности для государства. И результат должен выражаться в четких и измеримых показателях: сокращении сроков принятия решений, повышении производительности труда, улучшении качества услуг. – Важно понимать: сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос. Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей. Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в государственном секторе, внед­рить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах, – убежден Касым-Жомарт Токаев. Фундамент экономики будущего Отдельно Президент подчерк­нул необходимость создания прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего. – Ни в коем случае нельзя допус­тить промахи в логистике, когда на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный, централизованный подход. Следует заранее определить специальные зоны под строительство мощных дата-цент­ров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры. На выделенных площадках надлежит строить центры обработки данных с системами электропитания, охлаждения и безопаснос­ти. Правительство совместно с акиматом Павлодарской облас­ти планирует построить «ЦОД-долину» на базе энергетических мощностей Экибастузского бассейна. Неплохое предложение, посмотрим, насколько успешно оно будет реализовано, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он также напомнил, что современные дата-центры сопос­тавимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами, поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики. Президент поручил заняться вводом в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. По его словам, производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 млрд кВт·ч явно недостаточно для успешного выполнения всех намеченных планов. Решить проблему можно, в частности, задействовав богатый ресурсный потенциал страны. Так, ежегодная добыча угля в Казахстане превышает 110 млн тонн, его запасы составляют около 33 млрд тонн, при нынешнем уровне потребления этого хватит на 300 лет. – Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта, – поручил Глава государства. В повестке дня – ускоренная реализация таких важных проектов, как строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строи­тельству ГРЭС-3 в Экибастузе. – Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности. В первую очередь это касается газовой генерации, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Потенциал природного газа может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики. Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18 процентов, достигнув 4,5 миллиарда кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно. Сложившаяся ситуа­ция – прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях. Перед руководством QazaqGaz поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов. Правительству совместно с фондом «Самрук-Қазына» – активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов. – Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы – это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели. Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием для ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и фонду «Самрук-Қазына» следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности, – поручил Глава государства. Транспортный каркас страны Пристального внимания требует и транспортно-логистичес­кий комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики. Одной из приоритетных задач является строительство и модернизация автомобильных дорог в соответствии с международными стандартами. Эта работа, как отметил Глава государства, укрепляет позиции Казахстана как ключевого транзитного коридора между Западом и Востоком, а также значительно улучшает транспортную связанность регионов. – Недавно завершено строительство участка дороги Кызыл­орда – Жезказган на территории Кызылординской области. До конца года будет полностью открыто движение и со стороны области Улытау. Общая протяженность трассы составит около 400 километров. Самое главное – в этом году в стране начнется осуществление беспрецедентных по своим масштабам инфраструктурных проектов. Одна из ключевых магистралей Казах­стана – коридор Западный Китай – Западная Европа. Однако его участок между Кызылордой и Актобе остается узким, что стало причиной частых дорожно-транспортных происшествий. В этом году начнется строительство новой четырехполосной дороги по этому маршруту, – сообщил Президент. Также в этом году начнется строительство трассы Бейнеу – Сексеул. После завершения работы протяженность Среднего коридора сократится на 900 км, что позволит напрямую выйти на порты Актау и Курык. Шоссе Караганда – Жезказган уже много лет находится в плачевном состоянии, и в 2026 году стартует возведение новой двухполосной дороги вдоль старой трассы. В перспективе, по словам Главы государства, планируется реконструкция существующей дороги и расширение ее до четырех полос. Начнется в текущем году и строительство Сарыагашской кольцевой автодороги. – Качество и своевременность выполнения всех работ будут находиться под моим личным контролем. Реализация данных проектов существенно повысит потенциал Казахстана как международного транспортно-логистического центра, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Наряду с автомобильными трассами, по мнению Президента, следует продолжить работу над расширением и укреплением железнодорожной инфраструктуры, что важно для усиления транспортной связанности. Так, запуск движения по вторым путям участка Достык – Мойынты в прошлом году, а также завершение строительства обводной линии вокруг Алматы значительно укрепили транзитный статус страны. В этом году будут построены железнодорожные линии Кызылжар – Мойынты и Дарбаза – Макта­арал, а также модернизированы участки Алтынколь – Жетыген и Жезказган – Сексеул. Особое значение для Казах­стана имеет развитие воздушных путей сообщения. Президент подчеркнул: нужно запускать новые международные рейсы. Это, по его словам, вопрос не только экономики, но и статуса нашего государства как открытого общест­ва, в котором граждане пользуются свободой передвижения по всему миру. Именно сейчас Казахстан должен заявить о себе как международный транзитно-транспортный узел. – Чтобы занять достойное мес­то на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий. Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частнос­ти грузовой авиации. То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании. Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам. На недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения – цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств. Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?! – заявил Президент, добавив, что в сложившейся ситуации придется принимать кадровые решения. Бороться с неэффективностью и мошенниками Главная стратегическая цель – не сбавлять темпы качественного экономического роста, заявил Президент. – С этой целью начата работа по снижению инфляции, объяв­лен новый инвестиционный цикл, принимаются и другие решения. Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фис­кальный транзит». Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы, – поручил Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет знать их реальные потребности и своевременно реагировать на чаяния. Глава государства вновь поднял тему госфинансирования частных школ: по итогам их аудита были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования. Перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы. – Схожие проблемы возникли и в здравоохранении. Комплекс­ная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. А ведь в 2024–2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 триллиона тенге, – привел данные Глава государства. Правоохранительным органам, по словам Президента, поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Правительства передать ФОСМС в ведение Министерства финансов. – То, что произошло в фонде, – это результат отсутствия профессионализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера, – заявил он. Реальной угрозой национальной безопасности Президент назвал распространение разнообразных мошеннических схем. – Борьбу против мошенничес­ких преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Также следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей закона и порядка – от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступнос­ти и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача. Он также отметил: поскольку цифровизация неизбежно становится тотальной, то надо уделить внимание законодательной защите персональных данных граждан, повышению их финансовой и цифровой грамотности. Дипломатия на защите национальных интересов Еще один острый вопрос – эффективное взаимодействие со стратегическими экономическими партнерами Казахстана в условиях международной напряженности. – Наша позиция предельно ясная: Казахстан поддерживает экономическую интеграцию, активно участвует в этом процессе, но он должен носить справедливый характер в отношении наших интересов, – акцентировал Глава государства. Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе и что в числе приоритетов нашей страны – продолжение работы по устранению барьеров в торговле и необоснованного протекционизма. Например, по словам Президента, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда под неоправданным давлением оказалась сфера сельскохозяйственной переработки Казахстана. – Представители отечественной пищевой промышленности вынуждены сокращать производство под напором субсидируемых товаров из государств – участников ЕАЭС. А для нас это вопрос продовольственной безопасности. Поэтому я говорю о справедливости интеграции. Правительству следует более активно работать для защиты национальных интересов. Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов, умело, аргументированно, профессионально отстаивать позиции Казахстана. Только так мы сможем сделать нашу экономику более конкурентоспособной на международном рынке, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В целом, говоря о ситуации в мире, Президент вновь отметил, что сегодня мы наблюдаем эрозию международного права и кризис доверия в международных отношениях. А растущая милитаризация (военные расходы в мире уже достигли 3 трлн долларов) только подрывает усилия международного сообщества по построению справедливого миропорядка. – В этих непростых условиях возрастает значение внешней политики. Она должна быть максимально сбалансированной, нацеленной на защиту и продвижение стратегических интересов нашего государства, – заявил Президент. – В дип­ломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Президент напомнил, что дип­ломатия – это важнейший и даже безальтернативный инст­румент достижения компромиссов. Любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм. – Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений – это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания Президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы выступаем за мир между представителями разных народов и религий. Именно поэ­тому присоединение к данному соглашению имеет особое значение и будет содействовать повышению международного авторитета нашей страны. Он также напомнил, что Казахстан – ответственная средняя держава и по размеру территории – крупнейшее государство исламского сообщества. Наша страна всегда выступает и будет выступать на стороне здравого смысла и справедливости.