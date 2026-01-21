Казахстан выходит на новый этап государственного строительства Статьи,Президент 21 января 2026 г. 6:00 1 Лилия Сыздыкова, Алибек Байшуленов На V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативами, имеющими историческое значение для будущего страны фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева Встреча в Кызылорде стала для Национального курултая пятой и – последней. Площадка, созданная в 2022 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, за неполные пять лет сыграла огромную роль в проработке и претворении в жизнь важнейших реформ, вывела диалог и взаимодействие государства и гражданского общества на качественно новый уровень. Однако политические и исторические условия требуют эволюции формата для более эффективной работы по построению Справедливого Казахстана. «Финальный аккорд» в деятельности Национального курултая получился весьма мощным: кызылординскую речь Главы государства можно смело назвать судьбоносной для страны. Касым-Жомарт Токаев не только впервые публично озвучил подготовленные рабочей группой по парламентской реформе подходы к формированию однопалатного Парламента и принципы его работы, но и фактически объявил о подготовке к новой конституционной реформе, которая по масштабам будет сопоставима с принятием нового Основного закона. Президент также озвучил ряд важных инициатив, которые развивают и усиливают долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны – политической, экономической, социальной. На сакральной земле Кызылорды Выступая на заседании, Президент обратил внимание, что места для сбора Национального курултая все эти годы выбирались не случайно. Первая встреча прошла в колыбели нации – Улытау, второе заседание состоялось в духовном центре тюркского мира – Туркестане, третье было организовано в уникальном Атырауском регионе, в четвертый раз курултай собрался в богатом историей Кокшетау. Новая встреча состоялась на сакральной кызылординской земле. – Есть такое емкое и глубокое выражение «Сыр – Алаштың анасы». Городища Чирик-Рабат, Жанкент, Сыганак, Алтынасар, Баршынкент свидетельствуют о древней городской культуре на казахской земле. Можно сказать, что Кызылорда является их законным преемником, в целом имея для нашей страны большое историческое значение. Столетие назад этот город был столицей Казахстана. Здесь принимались крайне важные решения, касающиеся будущего страны, – отметил Глава государства. Также он подчеркнул, что этот регион славен своими сказителями и поэтами, патриотами и тружениками. Эти славные традиции продолжаются в поколениях современных казахстанцев. Кызылординская область в последние годы динамично развивается в ногу со временем. В 2025 году валовой региональный продукт увеличился на 6,5%. За три года в область привлечено около 2 трлн тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов, в числе которых Касым-Жомарт Токаев особо отметил запуск новой ТЭЦ – этот стратегический объект, построенный полностью за счет средств инвесторов, повысит энергетическую безопасность региона. Население области обеспечено качественной питьевой водой, 80% ее жителей имеют доступ к газоснабжению, и прокладка газовых сетей продолжается. Развивается транспортная инфраструктура, укрепляя логистический потенциал. В частности, в аэропорту Коркыт-ата открылся новый терминал, а историческое здание ЖД-вокзала Кызылорды прошло через масштабную реконструкцию. Много достижений и в социальной сфере. За три года в области построены 34 образовательных, 45 культурных и спортивных, 40 медицинских объектов. По поручению Президента в Кызылорде начато строительство многофункциональной больницы, в скором времени будут также построены поликлиника и перинатальный центр. – Кызылординская область динамично развивается по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что ситуация в области хорошая. Это результат активной и упорной работы акима Нурлыбека Налибаева, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Остановился Президент также на «водном вопросе», затронув проблему Арала. Благодаря многолетней последовательной работе удалось сохранить Северный Арал, который на протяжении нескольких лет постепенно восстанавливается. В настоящее время разрабатывается проект поднятия Кокаральской плотины, его реализация начнется в конце текущего года. Появится возможность существенно увеличить объем воды в Малом Арале. – Но не все в наших руках. Большинство крупных рек Казахстана берут начало в соседних странах. Объем стока Сырдарьи, поступающего в море, разнится в зависимости от водной политики государств, расположенных в верховьях реки. Следовательно, решение многих проблем связано с умелой водной дипломатией. В настоящее время заключены соглашения о совместном использовании водных ресурсов со всеми странами Центральной Азии. В конечном счете для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша необходимо достичь консенсуса с соседями и подписать соответствующие договоренности, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Подчеркнув, что вода – стратегический ресурс для нашей страны, он призвал системно заняться решением проблем в водной сфере. В 2025 году Президент предложил создать Международную водную организацию, и теперь необходимо последовательно продвигать эту инициативу в рамках реформирования ООН. В апреле в Астане пройдет Международный экологический саммит, на котором также будет обсуждаться проблема Аральского моря. Говоря о Кызылординской области, Глава государства особо отметил трудолюбие, сплоченность, любовь к родной земле, солидарность, взаимную поддержку, истинный патриотизм местных жителей. Эти качества проявляются в бережном отношении к городам и селам, реальном вкладе кызылордиинцев в развитие не только своего региона, но и всей страны. Отметив впечатляющие показатели макроэкономического развития, с которыми Казахстан завершил прошлый год, Президент подчеркнул, что эти большие достижения стали возможны благодаря единству и созидательному труду народа. – Главное – изменилось общество, большой сдвиг произошел в национальном самосознании, реформы приобрели устойчивый характер, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Национальный курултай сыграл исключительную роль в этих процессах. За четыре года членами курултая выдвинуто множество важных инициатив, на основе их предложений принято 26 законов. Только этот факт наглядно показывает, что курултай стал основной движущей силой масштабных реформ. В частности, были предприняты конкретные шаги, направленные на обеспечение прав женщин и безопасности детей. Началась активная борьба с лудоманией и распространением наркотиков. Упорядочена работа в сфере ономастики. В систему государственных наград включены новые почетные звания, повысившие статус тружеников. Определены основные ценности, формирующие новое качество нации. Поставлен заслон социальным порокам, угрожающим будущему молодых поколений. – Члены курултая выступили с инициативой по упорядочению работы в сфере внутренней политики. Вы принимали непосредственное участие в подготовке соответствующего документа. В результате в прошлом году были утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан. Теперь необходимо активно работать, руководствуясь этим документом, – сказал Президент, обращаясь к участникам заседания. Культура, искусство, история, наследие Одним из стратегических направлений государственной политики Глава государства в своем выступлении назвал развитие культуры и искусства. – Очевидно, что эффективность проводимых нами преобразований напрямую зависит от трансформации общественного сознания. Поэтому мы придаем особое значение развитию культурно-гуманитарной сферы, в которой намечены беспрецедентные и масштабные для нашей страны шаги, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что в Алматинской области будет открыт Казахский драматический театр, в областях Абай и Актюбинской будут возведены здания театров. А в Шымкенте начнется строительство Театра оперы и балета. К 100-летнему юбилею Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова в этом году должен завершиться капитальный ремонт здания, в котором он расположен. Также будет реконструирован Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац. В целом в течение двух лет планируется модернизировать свыше 100 объектов сферы культуры. Особое внимание уделяется развитию музейного дела. В этом контексте Президент обратил внимание на новый историко-краеведческий музей в Кызылорде, который выстроен в соответствии со всеми современными требованиями, в нем использованы инновационные подходы к организации музейного дела. Этот проект, по мнению Главы государства, может стать примером для других регионов. – В настоящее время среди молодежи крепнет убежденность в том, что страна вошла в эпоху уверенного роста. Представители молодого поколения вносят значительный вклад в укоренение новой общественной этики, развитие креативной индустрии. Современное искусство Казахстана получило международное признание как самобытный культурный феномен, – продолжил Глава государства. – Подъем также переживает сфера киноиндустрии. Вызывает огромную гордость то, как представители нового поколения через свое творчество раскрывают грани нашей национальной идентичности, представляя Казахстан мировому сообществу. Энергия и энтузиазм, новаторство и креативность молодых людей придают мощный импульс росту многих отраслей. Поэтому всесторонняя поддержка молодежи будет оставаться неизменным приоритетом государственной политики. Наша цель – создать условия для того, чтобы подрастающее поколение успешно впитало как фундаментальные национальные ценности, так и лучшие достижения современности. Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что ранее на площадке Национального курултая уже высказывались предложения о необходимости продвижения нашего духовно-культурного наследия на международной арене. С этой целью проводится системная работа. В частности, впервые за последние 14 лет в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира» внесена ценнейшая рукопись «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»). Этим летом в Пусане пройдет очередная сессия Комитета всемирного наследия, на которой будет рассмотрен вопрос о включении подземных мечетей Мангистау в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО. По словам Президента, впереди предстоит масштабная работа по глубокому исследованию национальной истории, развитию культуры и искусства. В Казахстане немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение. – Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров. Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы. Эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воплощением принципа «единство в многообразии». Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа. Одними из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность. В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов. Считаю, что такие бесценные археологические памятники наравне с нашими национальными традициями по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – заявил Глава государства, поручив профильному министерству заняться этим вопросом. По мнению Президента, ядром нашей идентичности и национального бытия должно стать учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности. Он отметил: концепция «Адал азамат» («Ответственный гражданин») созвучна идее мыслителя о «Толық адам» («Совершенном человеке»). – Наша задача – добиться включения «Слов назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». Учения аль-Фараби и Ясауи также являются столпами национальной духовности. Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно. Необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Ясауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности. Гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей. Ключевая цель – сохранить наше бесценное национальное достояние и передать его будущим поколениям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он обратил внимание на предложения некоторых членов курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли. Глава государства напомнил, что в ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек. Эти объекты, убежден он, должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации. – Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, – также акцентировал Президент. – Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию. По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны. Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний «Ұлттық цифрлық мұра». Такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения нашего исторического наследия. Репозитарий в том числе поможет адаптировать работу по систематизации научных исследований, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства к современным реалиям. Кроме того, Президент отметил, что за последние годы мы добились ощутимого прогресса в комплексном научном осмыслении и популяризации нашей многовековой истории. Например, уже этой весной завершится работа над документальной драмой о Джучи – этот масштабный проект был анонсирован на курултае в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на популярных международных платформах и будет содействовать продвижению бренда Золотой Орды на глобальном уровне, считает Глава государства. – Однако, затрагивая такую историческую тему, помимо создания яркого визуального образа, важно обеспечить его глубокое интеллектуальное содержание. Поэтому по моему поручению в мае пройдет Международный симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, с участием ведущих ученых со всего мира, – также сообщил он. Большое внимание уделяется и изучению общетюркской цивилизации. В сентябре планируется провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков». – Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана. Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации. Символично, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана. Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Созидательный патриотизм и ценности Как отметил Президент в своей речи: знание прошлого и уверенный взгляд в будущее являются залогом поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма. – Патриотизм – это, конечно, любовь к Родине, но такое отношение к своему Отечеству мало что значит без гражданской ответственности и стремления быть полезным своей стране, – сказал он. В этом контексте он прокомментировал обсуждаемый в обществе важный вопрос: где и когда уместно использовать государственный флаг Казахстана. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что данная процедура регламентируется специальными нормами и правилами и в использовании государственной символики недопустимы легкомысленный подход, небрежность. При этом, подчеркнул он, важно следовать не только букве, но и духу закона. Необходимо всячески поощрять проявления патриотизма, имея в виду бережное, тактичное использование государственной символики. – Меня искренне радует появление казахстанских флагов на улицах, машинах, домах, в ходе спортивных и культурных мероприятий в нашей стране и, конечно, за рубежом. Такими действиями наши граждане демонстрируют общенациональную солидарность и проявляют гордость за Казахстан. За узнаваемостью нашего флага стоят достижения отечественных спортсменов, труды ученых, успехи предпринимателей, триумфы музыкантов. Эти успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют ее авторитет в мире. Мы должны поддерживать патриотизм, который идет от сердца и проявляется в конкретных делах, заботе о родной земле и готовности служить обществу, – сказал Президент. По его словам, базовые принципы ответственного и созидательного патриотизма уже выработаны самой жизнью – это, например, активное участие во всенародной акции «Таза Қазақстан», волонтерском движении, благотворительности, социальном предпринимательстве и других добрых делах на благо государства. На акции «Таза Қазақстан» Касым-Жомарт Токаев остановился особо, назвав ее неотъемлемой частью национальной идеологии. Он подчеркнул: «Таза Қазақстан» – это не красивый лозунг и не разовая кампания, это результат ежедневного кропотливого труда. Чистота укрепляет дисциплину, а дисциплина повышает ответственность. Крайне важно, считает Президент, глубоко укоренить эту важную идею в сознании молодежи. – Быть патриотом Казахстана – большая гражданская ответственность! – продолжил он. – Нам не нужны крикуны, прикрывающиеся лозунгами о национальных интересах, и тем более непорядочные люди, пытающиеся извлечь политические дивиденды из святого чувства подлинной любви к своему Отечеству. Ответственный и созидательный патриотизм – это упорный, добросовестный, квалифицированный труд наших граждан на всех участках – цехах и сельхозполях, медицинских учреждениях, школах, университетах и научных лабораториях, государственных учреждениях и частных компаниях. Это верность Родине во время несения воинской службы и работе по обеспечению общественного порядка. Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка. Важно, отметил Глава государства, чтобы созидательный труд и сила закона подкреплялись идеологией высокой бытовой культуры, ведь во многих странах эти постулаты стали формулой успеха и благополучия. Такие базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе, поэтому эти институты должны постоянно находиться в зоне особого внимания. – Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения. В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали. А позицию государства можно свести к формуле «каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе». Наше государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Говоря о защите граждан, Глава государства отдельно высказался о жестоком убийстве девушки Нурай в Шымкенте, которое вызвало широкий общественный резонанс (только курултай получил в связи с этим происшествием более 130 обращений). Президент поручил министру внутренних дел дать правовую оценку действиям департамента города Шымкента, а Генеральному прокурору – взять на контроль это дело. – Похищения невест – это вопиющие и варварские преступления, которые подрывают авторитет нашей нации, – выразил четкую позицию Глава государства. – Такие жестокие деяния абсолютно недопустимы. Крайне важно, чтобы правовые новации были тесно увязаны с ростом самосознания нации и укреплением гражданской ответственности. Принцип «Закон и порядок» един для всех. Каждый гражданин нашей страны обязан неукоснительно соблюдать его. Цифровая трансформация Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сила любого государства – в его гражданах. И это особенно актуально для современного времени, когда мир постоянно меняется, ломает привычный образ мыслей людей, размывает ментальные конструкции. Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, в которой успешными станут нации, сумевшие не просто адаптироваться к ней, но и активно, предметно участвующие в процессе ее формирования. – Поэтому Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, – сказал Глава государства. – Мы стали вкладывать большие средства в образование, науку и высокие технологии, поскольку исходим из острой необходимости повышения качества человеческого капитала, что особенно важно на этом переломном этапе исторического развития страны. Президент подчеркнул: Год цифровизации и искусственного интеллекта – не дань моде и тем более не декларация, а конкретная задача для всего государственного аппарата. Она имеет стратегический характер, поэтому спрос за ее выполнение будет соответствовать ее важности для государства. И результат должен выражаться в четких и измеримых показателях: сокращении сроков принятия решений, повышении производительности труда, улучшении качества услуг. – Важно понимать: сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос. Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей. Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в государственном секторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах, – убежден Касым-Жомарт Токаев. Фундамент экономики будущего Отдельно Президент подчеркнул необходимость создания прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего. – Ни в коем случае нельзя допустить промахи в логистике, когда на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный, централизованный подход. Следует заранее определить специальные зоны под строительство мощных дата-центров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры. На выделенных площадках надлежит строить центры обработки данных с системами электропитания, охлаждения и безопасности. Правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует построить «ЦОД-долину» на базе энергетических мощностей Экибастузского бассейна. Неплохое предложение, посмотрим, насколько успешно оно будет реализовано, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он также напомнил, что современные дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами, поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики. Президент поручил заняться вводом в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. По его словам, производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 млрд кВт·ч явно недостаточно для успешного выполнения всех намеченных планов. Решить проблему можно, в частности, задействовав богатый ресурсный потенциал страны. Так, ежегодная добыча угля в Казахстане превышает 110 млн тонн, его запасы составляют около 33 млрд тонн, при нынешнем уровне потребления этого хватит на 300 лет. – Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта, – поручил Глава государства. В повестке дня – ускоренная реализация таких важных проектов, как строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе. – Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности. В первую очередь это касается газовой генерации, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Потенциал природного газа может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики. Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18 процентов, достигнув 4,5 миллиарда кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно. Сложившаяся ситуация – прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях. Перед руководством QazaqGaz поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов. Правительству совместно с фондом «Самрук-Қазына» – активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов. – Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы – это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели. Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием для ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и фонду «Самрук-Қазына» следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности, – поручил Глава государства. Транспортный каркас страны Пристального внимания требует и транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики. Одной из приоритетных задач является строительство и модернизация автомобильных дорог в соответствии с международными стандартами. Эта работа, как отметил Глава государства, укрепляет позиции Казахстана как ключевого транзитного коридора между Западом и Востоком, а также значительно улучшает транспортную связанность регионов. – Недавно завершено строительство участка дороги Кызылорда – Жезказган на территории Кызылординской области. До конца года будет полностью открыто движение и со стороны области Улытау. Общая протяженность трассы составит около 400 километров. Самое главное – в этом году в стране начнется осуществление беспрецедентных по своим масштабам инфраструктурных проектов. Одна из ключевых магистралей Казахстана – коридор Западный Китай – Западная Европа. Однако его участок между Кызылордой и Актобе остается узким, что стало причиной частых дорожно-транспортных происшествий. В этом году начнется строительство новой четырехполосной дороги по этому маршруту, – сообщил Президент. Также в этом году начнется строительство трассы Бейнеу – Сексеул. После завершения работы протяженность Среднего коридора сократится на 900 км, что позволит напрямую выйти на порты Актау и Курык. Шоссе Караганда – Жезказган уже много лет находится в плачевном состоянии, и в 2026 году стартует возведение новой двухполосной дороги вдоль старой трассы. В перспективе, по словам Главы государства, планируется реконструкция существующей дороги и расширение ее до четырех полос. Начнется в текущем году и строительство Сарыагашской кольцевой автодороги. – Качество и своевременность выполнения всех работ будут находиться под моим личным контролем. Реализация данных проектов существенно повысит потенциал Казахстана как международного транспортно-логистического центра, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Наряду с автомобильными трассами, по мнению Президента, следует продолжить работу над расширением и укреплением железнодорожной инфраструктуры, что важно для усиления транспортной связанности. Так, запуск движения по вторым путям участка Достык – Мойынты в прошлом году, а также завершение строительства обводной линии вокруг Алматы значительно укрепили транзитный статус страны. В этом году будут построены железнодорожные линии Кызылжар – Мойынты и Дарбаза – Мактаарал, а также модернизированы участки Алтынколь – Жетыген и Жезказган – Сексеул. Особое значение для Казахстана имеет развитие воздушных путей сообщения. Президент подчеркнул: нужно запускать новые международные рейсы. Это, по его словам, вопрос не только экономики, но и статуса нашего государства как открытого общества, в котором граждане пользуются свободой передвижения по всему миру. Именно сейчас Казахстан должен заявить о себе как международный транзитно-транспортный узел. – Чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий. Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности грузовой авиации. То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании. Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам. На недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения – цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств. Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?! – заявил Президент, добавив, что в сложившейся ситуации придется принимать кадровые решения. Бороться с неэффективностью и мошенниками Главная стратегическая цель – не сбавлять темпы качественного экономического роста, заявил Президент. – С этой целью начата работа по снижению инфляции, объявлен новый инвестиционный цикл, принимаются и другие решения. Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит». Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы, – поручил Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет знать их реальные потребности и своевременно реагировать на чаяния. Глава государства вновь поднял тему госфинансирования частных школ: по итогам их аудита были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования. Перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы. – Схожие проблемы возникли и в здравоохранении. Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. А ведь в 2024–2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 триллиона тенге, – привел данные Глава государства. Правоохранительным органам, по словам Президента, поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Правительства передать ФОСМС в ведение Министерства финансов. – То, что произошло в фонде, – это результат отсутствия профессионализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера, – заявил он. Реальной угрозой национальной безопасности Президент назвал распространение разнообразных мошеннических схем. – Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Также следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей закона и порядка – от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача. Он также отметил: поскольку цифровизация неизбежно становится тотальной, то надо уделить внимание законодательной защите персональных данных граждан, повышению их финансовой и цифровой грамотности. Дипломатия на защите национальных интересов Еще один острый вопрос – эффективное взаимодействие со стратегическими экономическими партнерами Казахстана в условиях международной напряженности. – Наша позиция предельно ясная: Казахстан поддерживает экономическую интеграцию, активно участвует в этом процессе, но он должен носить справедливый характер в отношении наших интересов, – акцентировал Глава государства. Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе и что в числе приоритетов нашей страны – продолжение работы по устранению барьеров в торговле и необоснованного протекционизма. Например, по словам Президента, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда под неоправданным давлением оказалась сфера сельскохозяйственной переработки Казахстана. – Представители отечественной пищевой промышленности вынуждены сокращать производство под напором субсидируемых товаров из государств – участников ЕАЭС. А для нас это вопрос продовольственной безопасности. Поэтому я говорю о справедливости интеграции. Правительству следует более активно работать для защиты национальных интересов. Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов, умело, аргументированно, профессионально отстаивать позиции Казахстана. Только так мы сможем сделать нашу экономику более конкурентоспособной на международном рынке, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В целом, говоря о ситуации в мире, Президент вновь отметил, что сегодня мы наблюдаем эрозию международного права и кризис доверия в международных отношениях. А растущая милитаризация (военные расходы в мире уже достигли 3 трлн долларов) только подрывает усилия международного сообщества по построению справедливого миропорядка. – В этих непростых условиях возрастает значение внешней политики. Она должна быть максимально сбалансированной, нацеленной на защиту и продвижение стратегических интересов нашего государства, – заявил Президент. – В дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Президент напомнил, что дипломатия – это важнейший и даже безальтернативный инструмент достижения компромиссов. Любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм. – Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений – это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания Президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы выступаем за мир между представителями разных народов и религий. Именно поэтому присоединение к данному соглашению имеет особое значение и будет содействовать повышению международного авторитета нашей страны. Он также напомнил, что Казахстан – ответственная средняя держава и по размеру территории – крупнейшее государство исламского сообщества. Наша страна всегда выступает и будет выступать на стороне здравого смысла и справедливости. – Все наши внешнеполитические акции подчинены одной главной цели – обеспечению территориальной целостности, безопасности и суверенитета Казахстана. Для меня, Главы казахского государства, независимость – превыше всего! Это не юбилейный лозунг, а основной принцип национальной стратегии в этом неспокойном мире, – подчеркнул Президент. В этой связи он вновь напомнил: независимость – это прежде всего общенациональное единство и согласие. Поэтому так важно укреплять сплоченность народа, проявлять стратегическую сдержанность и мудрость, при этом четко видя перед собой главную цель построения процветающего, авторитетного, сильного государства. – Наша нация молодая, надо идти вперед в ногу со временем. Мир трансформируется во всех измерениях – от политики и экономики до климата и технологий. В этих условиях мы в Казахстане тоже должны принимать смелые, нетривиальные, можно сказать, инновационные решения, не бояться этого. В конце концов я даже сказал членам Правительства: «Если вы чего-то или кого-то боитесь, дайте мне записку. Если я увижу здравое зерно в принимаемых решениях или в ваших предложениях, я поставлю положительную резолюцию. Я всю ответственность буду брать на себя». Обращаюсь с этим призывом прежде всего к государственным служащим, предпринимателям, ученым. Наступило время больших кардинальных перемен. И наша страна должна занять достойное место в новой исторической реальности, – призвал Глава государства. Контуры парламентской реформы Казахстан вступает в новый этап масштабной политической модернизации, и ее ключевым элементом станет предстоящая парламентская реформа. Инициативу о необходимости перехода к однопалатному Парламенту Президент озвучил в Послании 2025 года. Эта важная идея нашла широкий отклик в обществе. В октябре была создана специальная рабочая группа по проработке парламентской реформы, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители политических партий и общественных организаций. Направлять свои предложения и мнения могли все граждане через порталы e-Otinish и e-Gov. Все они были всесторонне рассмотрены и учтены. – Исходя из выводов рабочей группы и регулярно проводившихся замеров общественного мнения, не будет ошибкой сказать, что граждане поддерживают инициативу перехода к однопалатному Парламенту. Депутаты, руководители партийных фракций Парламента, недавно проводившие встречи с избирателями в регионах, также отмечают, что граждане осведомлены о намеченной реформе и одобряют ее. Здесь нет каких-либо разночтений, в целом общие контуры ясны, сложился базовый консенсус относительно ключевых принципов и параметров планируемых преобразований, – сообщил Касым-Жомарт Токаев. На основе проведенного комплексного анализа рабочая группа представила свое видение и конкретные предложения, в том числе относительно таких принципиально важных вопросов, как число депутатов в новом Парламенте, его структура и порядок работы. На V заседании Национального курултая Глава государства впервые публично представил обобщенные предложения пабочей группы. А также высказал свое мнение по поводу наименования будущего Парламента. – Считаю, что он должен называться Курултай, поскольку историческое значение, сама суть этого понятия понятны и близки нашему народу. Полагаю, что мы должны сохранить в политической системе страны термин «Курултай» в качестве символа крайне важного государственного института, – поделился идеей Президент. Что касается количества депутатов, то этот вопрос также вызвал острые дискуссии, по нему было больше всего разногласий. Одна сторона отстаивала идею пропорционального представительства исходя из численности населения нашей страны. Другая обосновывала необходимость увеличения количества депутатов до 500 человек. Однако, как подчеркнул Президент, основная цель – сформировать по-настоящему эффективный и профессиональный Парламент. И здесь дело не в количестве, а в качестве депутатов. – В Парламенте должны быть настоящие патриоты и профессионалы – это самое главное! В результате детального анализа обращений граждан, жарких дискуссий в рамках рабочей группы решено определить количественный состав – 145 депутатских мандатов, – рассказал Глава государства. Есть предложение об учреждении в новом Парламенте трех позиций вице-спикера. Комитетов должно быть не более восьми. Второй блок предложений затрагивает компетенции Парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов. Согласно действующей Конституции, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента. Также предлагается наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению Президента. – Это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Третий блок предложений относится к порядку формирования нового Парламента. Так, депутаты теперь будут избираться по пропорциональному принципу – это повысит институциональную роль политических партий, а также их ответственность перед обществом. По словам Президента, от партий звучали предложения закрепить пропорциональный принцип и при формировании маслихатов всех уровней. Однако, по мнению Главы государства, на региональном уровне необходимо сохранить мажоритарную систему. – В ходе обсуждений мне рекомендовали сохранить президентскую квоту в Парламенте. Но убежден, что новый Парламент не нуждается в чьей-либо опеке и присмотре. Там не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев, депутаты должны избираться по единым для всех правилам. В рамках такого подхода упраздняется и специальная квота Ассамблеи народа Казахстана. На этой волне также предлагалось отказаться от квотирования представительства молодежи, женщин и людей с особыми потребностями. Но это вопрос из совершенно другой плоскости. Эти квоты отражают нашу твердую приверженность принципу социальной справедливости и обеспечивают инклюзивность всех общественно-политических процессов в нашей стране. Поэтому предлагаю сохранить их в неизменном виде, – сказал Президент. Порог прохождения партий в Парламент останется на уровне 5% (хотя звучали предложения вновь поднять его до 7%). Четвертый блок предложений касается процедурных моментов и регламента работы. Так, депутатов нового Парламента планируется избирать на пять лет. При этом алгоритм принятия законов предлагается установить в три этапа: первый – концептуальное одобрение законопроекта, второй – одобрение поправок, третий – принятие закона. – Таким образом, масштабное переформатирование деятельности Парламента логично продолжит осуществленные ранее политические преобразования. Ключевая цель – укрепить институциональный каркас государства, создать устойчивую политическую систему на основе концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Новая конфигурация властных институтов создаст надежную платформу для строительства справедливого общества равных возможностей для всех и каждого. В конечном счете предстоящая реформа Парламента усилит потенциал нашей страны, обеспечит новый ритм и повысит качество проводимых в стране социально-экономических преобразований, – отметил Касым-Жомарт Токаев. Создание Народного Совета Как подчеркнул Президент: реформы – постоянный процесс, опирающийся на потребности общества и логику государственного развития. В ходе проработки парламентской реформы было получено почти полторы тысячи рекомендаций по вопросам общего конституционного строительства со стороны юристов, экспертов, общественников. Глава государства отметил, что эти вопросы находятся вне компетенции действующей рабочей группы, но требуют пристального рассмотрения. В частности, общество волнует представленность регионов и этнокультурных объединений в системе государственной власти. К решению указанной задачи нужно подойти ответственно, имея в виду интересы страны, убежден Касым-Жомарт Токаев. – Моя принципиальная позиция заключается в том, что конституционные принципы казахской модели согласия и единства, а также устоявшиеся традиции взаимодействия власти и общества, нужно не только сохранить, но и усилить, – заявил Глава государства. По его мнению, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития, которая включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. – Исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана, – объявил Касым-Жомарт Токаев. – Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций АНК и Национального курултая – последовательное укрепление казахской государственности и независимости Республики Казахстан. Вместе с тем Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав совета предложено сформировать из 126 человек: по 42 от этнокультурных объединений, крупных общественных объединений, маслихатов и региональных общественных советов. Все члены будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами. Как подчеркнул Президент, Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус. Совету будет передан базовый функционал АНК по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия, также в его ведение перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение. – Вместе с тем новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства. Статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного Совета планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным конституционным законом, – добавил Глава государства. Поправки в Основной закон Как сообщил Президент, со стороны профессиональных юристов также высказывалась необходимость уточнения в Конституции некоторых моментов. – В частности, важное предложение касается вопроса выборов Главы государства. Согласно действующей Конституции, в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих Президенту исполнять свои обязанности, его мандат на оставшийся срок переходит к спикеру Сената. При невозможности председателя Сената возглавить страну полномочия Президента передаются далее по властной вертикали. Стоит подчеркнуть, что принципиальной здесь является формулировка «на оставшийся срок». То есть это может быть, к примеру, и полгода, и даже шесть лет. Поэтому, в случае сложения Президентом своих полномочий, в соответствии с передовой международной практикой нам необходимо закрепить в Основном законе норму о проведении в течение двух месяцев внеочередных выборов Главы государства. Мое твердое убеждение, что в будущем любой лидер нашей страны должен подтверждать свою легитимность на выборах. Конституционная поправка в этой части станет важным сигналом будущим руководителям Казахстана, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Также, по его словам, выяснилось, что в тексте Конституции есть отдельные терминологические неточности и стилистические искажения, устранить которые тоже нужно в рамках конституционной реформы. К этой работе наряду с юристами будут привлечены квалифицированные языковеды. Есть предложения и по поводу внесения изменений и дополнений в преамбулу Конституции. Президент отметил, что в ней следует более четко прописать наши национальные ценности, чтобы сделать их по-настоящему незыблемыми. Отразить глубокие корни цивилизации и государственности на казахской земле – так мы твердо заявим о преемственности нашей страны с великими государствами Великой степи. – Нам нужно закрепить в Конституции положение о том, что высшей целью мы ставим построение Справедливого Казахстана, которая будет достигнута. В Основной закон, в частности в новую редакцию его преамбулы, считаю необходимым ввести принципы, касающиеся строительства правового государства, а также бережного отношения к природе и защиты окружающей среды. Все указанные принципы государственного строительства являются абсолютно актуальными и не подлежат ревизии или эрозии, – считает Глава государства. Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, нужно сохранить и усилить нормы, подчеркивающие светский характер нашей страны. – Наша Конституция должна соответствовать веяниям времени. В ХХІ веке цифровизация идет быстрыми темпами, приобретя устойчивый, очень динамичный характер. Высокие технологии начали оказывать прямое влияние на повседневную жизнь, права и свободы человека. Очевидно, что в будущем эта тенденция только усилится. Поэтому в Основном законе надо обязательно обозначить и институционально-правовые основы процесса цифровизации в Казахстане. Считаю необходимым четко прописать в Конституции норму о том, что персональные цифровые данные граждан защищаются законом, – озвучил он еще одно важное предложение. В целом, по мнению Президента, уже вырисовывается общий контур конституционной реформы. Если эти подходы получат поддержку народа, в Казахстане начнется новый этап государственного строительства. Учреждение института Вице-президента Обращаясь к членам Национального курултая, Глава государства отметил, что каждый из них принимает деятельное участие в реализации масштабных реформ и хорошо понимает логику происходящих преобразований. – Главная цель политической модернизации – укрепление потенциала Казахстана, усиление готовности нашей государственности к современным вызовам. Важны не формальные изменения, а положительная трансформация самой сути государственных институтов, улучшение их взаимодействия, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что благодаря конституционной реформе 2022 года были приняты меры, направленные на выстраивание сбалансированной политической системы, повышение эффективности государственного управления, укрепления верховенства закона и правовой культуры. Комплексные изменения затронули все ветви власти – судебную, законодательную, исполнительную, причем как на центральном, так и на региональном уровнях. Ощутимые перемены произошли и на уровне верховной власти – института президентства. Как подчеркнул Глава государства, он тщательно обдумывал все реформы, исходя из безусловного приоритета государственных интересов и благополучия народа. Поэтому все инициативы встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны. – Убежден, для достижения положительного и стабильного результата необходимо следовать эволюционным путем, действовать поэтапно, адаптировать общество к новым политическим и экономическим реалиям, – продолжил он. – И сегодня, на заключительном заседании Национального курултая, хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института Вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции, – объявил Касым-Жомарт Токаев. Назначать Вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов. Предполагается, что Вице-президент по поручению Главы государства будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств; представлять интересы Президента в Парламенте; взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями; выполнять иные поручения. – Данные основные положения, касающиеся служебного функционала Вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции. Упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность Государственного советника. Функционал, структура Администрации Президента и система ее управления будут реформированы в соответствии с практической необходимостью. Должность Вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии. Должен подчеркнуть: данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти. Напротив, пост Президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он выразил уверенность, что предложенные им реформы государственной власти, такие как переход к однопалатному парламенту, создание Халық Кеңесі, учреждение должности Вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят ее потенциал. История пишется сегодня Наряду с системными преобразованиями 2022 года реализация предстоящих реформ означает переход от модели, утвержденной более 30 лет назад, в 1995 году, к совершенно новой конституционной модели, подчеркнул Президент, выступая на заседании Национального курултая. – Если граждане поддержат данные инициативы на общенациональном референдуме, государственность и политическая система Казахстана будут кардинально переформатированы, в стране будет обеспечен более высокий уровень стабильности, – убежден Касым-Жомарт Токаев. Изначально предполагалось, что в рамках парламентской реформы поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Однако, по его словам, в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим и они будут иметь более масштабный характер. Фактически, как уже не раз обращал внимание Глава государства, будет сделан шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции. Поэтому, как сообщил Президент, он принял решение создать Конституционную комиссию. Соответствующий указ он пообещал подписать на следующий день после заседания в Кызылорде. В состав комиссии войдут свыше 100 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов и других профессионалов. Ее работу возглавит председатель Конституционного суда. Комиссия детально рассмотрит, обобщит все предложения и подготовит проект конкретных изменений. Затем будет определена дата общенационального референдума. – Несмотря на очень серьезное обострение ситуации в мире, мы воплотили в жизнь сложные и фундаментальные преобразования в нашей стране. Итоги референдумов по конституционной реформе 2022 года и строительству АЭС стали свидетельством поддержки подавляющим большинством граждан моей политики. Каждое решение я принимаю только после тщательного анализа с точки зрения их необходимости для страны. Конкретная работа, направленная на повышение благосостояния граждан, для меня важнее всего. Благополучие народа, интересы нации, государства – высшая ценность для меня. Я буду и дальше прилагать все силы для развития страны и укрепления нашей независимости. Хочу выразить сердечную признательность и огромную благодарность всему народу и присутствующим в этом зале за неизменную поддержку моего стратегического курса, – сказал Касым-Жомарт Токаев. В завершение выступления Президент отметил, что Национальный курултай займет достойное место в летописи нашей страны. Его члены за очень короткий период времени проделали большую работу, заложив основу Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана. Внесли значительный вклад в проводимую политико-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную трансформацию страны, укрепление нашей государственности. Вместе с тем Глава государства подчеркнул: самые важные дела, которые определят будущее нашей нации, только начинаются. Поэтому нужно не бояться трудностей и работать. – Если новый Парламент получит глубокое и емкое по своему содержанию название «Курултай», которое занимает особое место в национальном самосознании, то уверен, что это можно будет расценивать как хороший знак, – добавил Президент. Он также сообщил, что подписал Указ о награждении государственными наградами группы граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ. Эти награды Касым-Жомарт Токаев лично вручил их обладателям в Кызылорде. Повысить эффективность госпрограмм Государственный советник Ерлан Карин, открывая пленарное заседание, проинформировал, что в первый день курултая на четырех рабочих секциях участники обсудили широкий круг актуальных вопросов по дальнейшему развитию экономики, науки, образования, культуры и гражданского общества. – На площадках данных секций свои мнения и предложения озвучили около 70 членов курултая. В рамках обсуждения было выдвинуто более 20 рекомендаций. Все инициативы уже обобщены, – сказал Ерлан Карин. Результатами прошедших обсуждений и выработанными в ходе дискуссий рекомендациями поделились выступившие на пленарном заседании члены Национального курултая. Так, депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов отметил, что в ходе рабочих поездок в регионы и встреч с избирателями народные избранники убедились, что казахстанцы высоко оценивают содержание и значимость масштабных и взвешенных инициатив, реализуемых в стране. – Положительные результаты системной работы особо заметны в новых областях – Абай, Жетысу и Улытау. Важный импульс реализации здесь масштабных проектов придало поручение Президента, данное на заседании Национального курултая, о финансовой поддержке этих регионов. Так, области Абай, от которой я избран депутатом, из республиканского бюджета на ближайшие три года предусмотрено выделить 1 триллион 200 миллиардов тенге. Это беспрецедентный объем финансовой поддержки. Кроме того, на востоке страны были отремонтированы автомобильные дороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Аягоз – Талдыкорган, Калбатау – Майкапшагай, Семей – Усть-Каменогорск, что значительно улучшило транспортное сообщение. В этой связи особую актуальность приобретает и ремонт республиканской автодороги Каркаралы – Аягоз – Бугаз. В случае ее полной реконструкции связь между восточными и центральными регионами страны существенно улучшится, – рассказал депутат. Также Нуртай Сабильянов отметил, что по предложению Президента, озвученному на заседании курултая в Бурабае, впервые в истории страны подготовлен законопроект, направленный на развитие приграничных территорий. Принятие закона поможет улучшить условия жизни около 3,5 млн человек, проживающих в 65 приграничных районах. Кроме того, депутат подчеркнул важность создания условий для развития малого и среднего бизнеса. В частности, расширения доступа предпринимателей к финансовым инструментам. Он предложил внедрить в стране упрощенную кредитную систему для МСБ, а также создать структуру, которая бы изучала эффективность использования кредитных средств субъектами предпринимательства, пользующимися поддержкой государства. – Эффективность мер поддержки необходимо отслеживать через цифровые платформы и ежегодно анализировать их экономическое воздействие. Поддержка бизнеса должна приносить пользу государству, – подчеркнул он. Выступивший следом политолог Марат Шибутов остановился на предстоящей парламентской реформе. Он подчеркнул важность и значимость трансформации законодательного органа, назвав предложенные меры большим шагом к его укреплению и повышению устойчивости на фоне глобальных вызовов. Озвучил член Нацкурултая и конкретные предложения по актуальным для казахстанцев вопросам. В частности, высказался о необходимости повышения ответственности застройщиков. – При массовом жилищном строительстве застройщики заключают меморандумы о строительстве социальной инфраструктуры с акиматами. Однако за нарушения пунктов соответствующих документов они не несут ответственности. А таковых – десятки в каждом регионе. Если системно подойти к данному вопросу, эти объекты могли бы покрыть весь дефицит ученических мест, который сейчас существует в стране, – отметил Марат Шибутов. Он предложил провести полную инвентаризацию упомянутых меморандумов и выявить количество не построенных объектов в мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте, а по итогам принять конкретные меры в отношении застройщиков. – Пока не будут построены обещанные объекты социальной инфраструктуры – в первую очередь школы – не нужно выдавать застройщикам разрешения на новые объекты. Плюс все их социальные обязательства должны быть отражены в архитектурно-планировочном задании. Можно даже ввести штрафы в размере стоимости объекта, – предложил он. Также спикер коснулся вопроса повышения эффективности и результативности финансирования науки. – За последние шесть лет финансирование науки выросло в 10 раз – с 23 миллиардов до 250 миллиардов тенге. Это очень правильная политика, это нужно, так как без роста науки не будет развития страны. Но стоит вопрос об эффективности отдачи. Повысив в 10 раз поддержку, мы должны были увидеть соответствующие значимые открытия. Но этого не произошло. Поэтому, чтобы наука давала больший эффект, надо изменить систему госзаказов, – отметил Марат Шибутов. Сохранить женскую квоту Ряд предложений озвучила на заседании глава Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова. Как член рабочей группы по парламентской реформе она отметила ее системную значимость, заявив, что переход от двухпалатной к однопалатной модели давно обсуждался в экспертных сообществах, а сегодня имеет широкую общественную поддержку. В контексте реформы Парламента она подняла вопрос расширения участия женщин в системе принятия решений. Работа в этом направлении последовательно поддерживается Главой государства. Именно по инициативе Касым-Жомарта Токаева, напомнила спикер, было принято решение законодательно оформить женскую квоту в партийных списках в рамках пакета политических реформ 2022 года. – Устойчивое участие женщин в законодательных органах повышает качество решений, расширяет повестку и усиливает легитимность представительных институтов. Поэтому прошу сохранить женскую квоту в объеме 30 процентов как механизм, позволяющий парламентской реформе пройти фазу институционального закрепления и преемственности принципов обновления политической системы, заложенной Вами в 2022 году, – обратилась к Президенту Карлыгаш Джаманкулова. Также руководитель фонда «Әділ сөз» подчеркнула необходимость системно усиливать медиаграмотность граждан, поскольку это способ защитить общество от внешних манипуляций, мошенничества и фейков. Подняла спикер и вопросы поддержки журналистов. – Развивая региональные издания, мы получаем возможность формировать собственные нарративы, – отметила она. – Внешнее влияние с каждым днем усиливается. Поэтому мы должны сами определять нарративы происходящих событий и самостоятельно выстраивать логику их объяснения. Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность работников масс-медиа. Задачи технологической эпохи Депутат Мажилиса Парламента, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Сергей Пономарев, говоря с трибуны Национального курултая о наболевших вопросах казахстанского общества, подчеркнул, что в объявленный Президентом Год цифровизации и искусственного интеллекта на первый план выходит не только развитие технологий, но и культура их ответственного использования – так называемая цифровая гигиена. – Казахстан должен быть в авангарде современных технологических изменений, – отметил Сергей Пономарев. – Для этого депутатами Мажилиса были разработаны и приняты два важнейших закона – об ИИ и Цифровой кодекс. На глобальном уровне мы вторые после ЕС, кто принял такие законы. Все это позволяет говорить о том, что Казахстан сегодня находится в числе лидеров по цифровому развитию и, в частности, по качеству госуслуг. То, что в других странах занимает неделю, у нас решается мгновенно, буквально в два клика. В то же время прогресс несет и определенные риски, в особенности для подрастающего поколения. В этой связи мажилисмен предложил ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Сергей Пономарев призвал Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития выработать понятные меры, касающиеся защиты детей и подростков, повышения ответственности платформ и противодействия деструктивным информационным воздействиям. – Мы сталкиваемся с тем, что у поколения зумеров, альфа-подростков сокращается пространство живого общения, формируется клиповое мышление и привычка мгновенно реагировать без проверки информации. Это рождает поверхностный подход, критиканство, отрицание всего подряд и ощущение оторваннос ти от реальной жизни, – считает депутат. Председатель правления – ректор Zhubanov University Лаура Карабасова, выступая на заседании, рассказала, что на секции «Образование и наука» в первый день курултая были рассмотрены вопросы, касающиеся разработки стратегии воспитания детей с раннего возраста, совершенствования среднего специального образования, развития инклюзивного образования, использования технологий ИИ в науке, разработки этики ИИ и многие другие. Опираясь на свой опыт работы, спикер обратила внимание, что в вопросах образования и воспитания большинство родителей значительную роль отводят государству и государственным учреждениям образования. Школы, колледжи и вузы действительно могут создать условия для воспитания молодого поколения в духе ценностей созидательного патриотизма и ответственности, здесь стоит изучить лучший зарубежный опыт и применять его. Например, обратила внимание Лаура Карабасова, в Японии школьники с самого раннего возраста участвуют в неделях чистоты, уборке классных комнат, выращивают растения в классе или школьном саду. Однако нельзя возлагать всю ответственность за воспитание детей только на систему образования: базовые ценности должны прививаться и поощряться в первую очередь внутри семьи. Здесь родители и государство должны действовать сообща. Также ректор заявила: для того чтобы казахстанские вузы не отставали от глобальных процессов развития сферы ИИ, им необходима целенаправленная государственная поддержка и инвестиции. Кроме того, для подготовки будущих специалистов в сфере искусственного интеллекта требуются квалифицированные кадры, знакомые не только с теорией, но и с практикой. #президент #Кызылорда #Национальный курултай