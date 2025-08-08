Казахстан выразил готовность построить гостиничный комплекс в Белграде

193

Многофункциональный комплекс будет построен за счет частных инвестиций

Фото: пресс-служба правительства РК

Нарастить экспорт казахстанской высококачественной сельскохозяйственной продукции в Сербию предложили на IV заседании казахстанско-сербской Межправительственной комиссии (МПК), прошедшем в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Сопредседателями МПК выступили вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич.

В приветственном слове Серик Жумангарин подчеркнул, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества между странами являются торговля и транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, наука, биотехнологии, образование и культура.

Рост аграрной торговли подтверждает потенциал двух стран: по итогам первого полугодия 2025 г. товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился в 1,5 раза, достигнув $4 млн. Казахстан заинтересован в наращивании экспорта зерна и зернобобовых культур, растительных масел, рыбной, мясной и молочной продукции.

«Европейская комиссия согласовала требования для экспорта казахстанской рыбной продукции в страны ЕС. В реестр ЕС включены 20 казахстанских предприятий, поставляющих филе судака и рыбную продукцию. В феврале этого года мы получили разрешение на экспорт меда в Европейский Союз. Четыре крупных производителя казахстанского меда готовы начать поставки своей продукции в Европу. Кроме того, ведется работа с Еврокомиссией по получению доступа на рынок стран ЕС для продукции аквакультуры и конины», — сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

Казахстанская сторона также предложила реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере переработки животноводческой и растениеводческой продукции. Отдельным перспективным направлением сотрудничества выделена научно-исследовательская сфера. Это подготовка специалистов в области селекции и семеноводства, проведение полевых испытаний семян зерновых, масличных и овощных культур в различных регионах Казахстана, создание совместных гибридов и сотрудничество в производстве биопестицидов.

В рамках заседания Казахстан выразил готовность построить многофункциональный гостиничный комплекс в Белграде (за счет частных инвестиций). По словам вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, проект даст импульс развитию туристической инфраструктуры, укрепит деловые и культурные связи между странами.

Дополнительно вице-министр предложил установить партнерство между Международным университетом туризма и гостеприимства в г. Туркестане и университетом Сингидунум в Белграде. Это будет способствовать развитию программ академической мобильности студентов и преподавателей, реализации совместных научно-исследовательских проектов  казахстанских и сербских ученых в сфере туризма. Также пригласил сербские туркомпании принять участие в ежегодной казахстанской международной выставке «Туризм и путешествия», которая состоится в апреле 2026 г. в Алматы.

Стороны договорились продолжить изучение перспектив  продления Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону Европы, включая Сербию, обсудили детали запуска в этом году прямого авиасообщения между Астаной и Белградом. Прямой рейс будет выполнять авиакомпания SCAT. Сейчас авиакомпании двух стран проводят необходимые процедуры для запуска авиарейса, и в целях повышения привлекательности маршрута договариваются о продлении маршрута  из Белграда далее в Марокко, Тунис, Барселону и Ларнаку.

На заседании также достигли договоренности по организации в этом году торгово-экономической миссии в Сербию и проведению первого казахстанско-сербского делового совета. Это позволит укрепить торгово-экономические отношения и инвестиционные связи между деловыми кругами двух стран.

Детали поднятых на МПК вопросов участники обсудили отдельно на двусторонней встрече. По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности. Следующее заседание Межправительственной комиссии планируется провести в 2026 году в Сербии.

Университет Сингидунум - единственный в Сербии вуз, имеющий международную сертификацию TEDQUAL Всемирной туристской организацией (UNWTO). Входит в топ-600 европейских вузов по версии QS Europe University Rankings 2025. Университет Сингидунум является официальной региональной референс-библиотекой UNWTO, обладая одной из крупнейших коллекций туристической научной литературы на Балканах.

#переговоры #сотрудничество #Сербия #межправсовет

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…
Премьер вручил награды строителям от имени Главы государства
Отечественные товаропроизводители будут задействованы в мод…
Премьер подверг критике работу комитетов Минфина и Минтранс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]