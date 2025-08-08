Фото: пресс-служба правительства РК

Нарастить экспорт казахстанской высококачественной сельскохозяйственной продукции в Сербию предложили на IV заседании казахстанско-сербской Межправительственной комиссии (МПК), прошедшем в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Сопредседателями МПК выступили вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич.

В приветственном слове Серик Жумангарин подчеркнул, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества между странами являются торговля и транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, наука, биотехнологии, образование и культура.

Рост аграрной торговли подтверждает потенциал двух стран: по итогам первого полугодия 2025 г. товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился в 1,5 раза, достигнув $4 млн. Казахстан заинтересован в наращивании экспорта зерна и зернобобовых культур, растительных масел, рыбной, мясной и молочной продукции.

«Европейская комиссия согласовала требования для экспорта казахстанской рыбной продукции в страны ЕС. В реестр ЕС включены 20 казахстанских предприятий, поставляющих филе судака и рыбную продукцию. В феврале этого года мы получили разрешение на экспорт меда в Европейский Союз. Четыре крупных производителя казахстанского меда готовы начать поставки своей продукции в Европу. Кроме того, ведется работа с Еврокомиссией по получению доступа на рынок стран ЕС для продукции аквакультуры и конины», — сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

Казахстанская сторона также предложила реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере переработки животноводческой и растениеводческой продукции. Отдельным перспективным направлением сотрудничества выделена научно-исследовательская сфера. Это подготовка специалистов в области селекции и семеноводства, проведение полевых испытаний семян зерновых, масличных и овощных культур в различных регионах Казахстана, создание совместных гибридов и сотрудничество в производстве биопестицидов.

В рамках заседания Казахстан выразил готовность построить многофункциональный гостиничный комплекс в Белграде (за счет частных инвестиций). По словам вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, проект даст импульс развитию туристической инфраструктуры, укрепит деловые и культурные связи между странами.

Дополнительно вице-министр предложил установить партнерство между Международным университетом туризма и гостеприимства в г. Туркестане и университетом Сингидунум в Белграде. Это будет способствовать развитию программ академической мобильности студентов и преподавателей, реализации совместных научно-исследовательских проектов казахстанских и сербских ученых в сфере туризма. Также пригласил сербские туркомпании принять участие в ежегодной казахстанской международной выставке «Туризм и путешествия», которая состоится в апреле 2026 г. в Алматы.

Стороны договорились продолжить изучение перспектив продления Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону Европы, включая Сербию, обсудили детали запуска в этом году прямого авиасообщения между Астаной и Белградом. Прямой рейс будет выполнять авиакомпания SCAT. Сейчас авиакомпании двух стран проводят необходимые процедуры для запуска авиарейса, и в целях повышения привлекательности маршрута договариваются о продлении маршрута из Белграда далее в Марокко, Тунис, Барселону и Ларнаку.

На заседании также достигли договоренности по организации в этом году торгово-экономической миссии в Сербию и проведению первого казахстанско-сербского делового совета. Это позволит укрепить торгово-экономические отношения и инвестиционные связи между деловыми кругами двух стран.

Детали поднятых на МПК вопросов участники обсудили отдельно на двусторонней встрече. По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности. Следующее заседание Межправительственной комиссии планируется провести в 2026 году в Сербии.

Университет Сингидунум - единственный в Сербии вуз, имеющий международную сертификацию TEDQUAL Всемирной туристской организацией (UNWTO). Входит в топ-600 европейских вузов по версии QS Europe University Rankings 2025. Университет Сингидунум является официальной региональной референс-библиотекой UNWTO, обладая одной из крупнейших коллекций туристической научной литературы на Балканах.