Казахстан сделал важный шаг в развитии цифровых финансов: инвестиционная компания Fonte Capital запустила первый в Центральной Азии спотовый ETF на биткоин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на El.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет coindesk.com новый фонд под тикером BETF начал торговаться сегодня на Международной бирже Астаны (AIX) и стал доступен как для местных, так и для иностранных инвесторов.

Фонд полностью обеспечен физическим биткоином, а хранение цифровых активов осуществляет американский кастодиан BitGo Trust, страхующее активы на сумму до 250 миллионов долларов.

Продукт номинирован в долларах США и регулируется Международным финансовым центром "Астана" (AIFC), который предоставляет благоприятную юрисдикцию для криптоинвестиций и защиту от внешнеполитических рисков.

BETF предлагает инвесторам безопасный способ вложения в биткоин без необходимости пользоваться криптобиржами или хранить приватные ключи.

Запуск фонда подтверждает лидерство Казахстана в регионе по части внедрения криптовалютных инструментов и может привлечь в страну дополнительный поток международного капитала.

Спотовый биткоин-ETF — это тип биржевого фонда, который владеет биткоином в качестве базового актива.

Соседние страны Центральной Азии, такие как Узбекистан и Кыргызстан, придерживаются более осторожной политики в отношении криптовалют, что делает Казахстан самым открытым рынком для криптоинвестиций в регионе. Для страны, стремящейся диверсифицировать финансовый сектор, запуск регулируемого криптопродукта может привлечь иностранный капитал и интегрировать местный рынок в глобальную цифровую экономику.

Дебют BETF выводит Казахстан в ряд стран, уже одобривших спотовые биткоин-ETF, таких как США, Канада и Гонконг.