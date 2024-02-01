Казахстан завершил выступление на юношеской олимпиаде в Канвоне

Всего казахстанские спортсмены в Южной Корее отметились тремя наградами

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана завоевала три медали на зимней юношеской Олимпиаде Канвон-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Последними в рамках ЮОИ выступили лыжники, заняв 16-е место в смешанной эстафете.

Всего казахстанские спортсмены в Южной Корее отметились тремя наградами.

Золотую медаль завоевал прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных.

На третью ступень пьедестала поднялись Полина Омельчук (шорт-трек) и команда по хоккею (3х3).

В полуфинальном забеге казахстанских конькобежцев дисквалифицировали.