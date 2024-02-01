Казахстан завершил выступление на юношеской олимпиаде в Канвоне
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Всего казахстанские спортсмены в Южной Корее отметились тремя наградами
Сборная Казахстана завоевала три медали на зимней юношеской Олимпиаде Канвон-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Последними в рамках ЮОИ выступили лыжники, заняв 16-е место в смешанной эстафете.
Всего казахстанские спортсмены в Южной Корее отметились тремя наградами.
Золотую медаль завоевал прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных.
На третью ступень пьедестала поднялись Полина Омельчук (шорт-трек) и команда по хоккею (3х3).
В полуфинальном забеге казахстанских конькобежцев дисквалифицировали.