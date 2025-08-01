В этом году в олимпиаде приняли участие 226 участниц из 60 стран Европы, Азии и других регионов мира

Фото: Федерации спортивного программирования Казахстана

14–20 июля в городе Бонн (Германия) состоялась Европейская олимпиада по информатике среди девочек (European Girls Olympiad in Informatics - EGOI) — крупнейшее мировое соревнование по алгоритмическому программированию среди школьниц, передает корреспондент Kazpravda.kz

Казахстан на олимпиаде представляла сборная, сформированная по итогам национального отбора:

- Турганбаева Тамила, 11 класс НИШ ФМН г. Астана,

- Игзекова Алина, 9 класс, ФМЛ г. Костанай,

- Баймухамбетова Аружан, 7 класс, школа Flagman, г. Астана,

- Исаева Анита, 9 класс, РФМШ г. Алматы.

Руководителями сборной являются Адина Магавина и Темирлан Сатылханов.

В этом году команда Казахстана принимала участие в EGOI в удаленном формате из Астаны, официально утвержденном оргкомитетом олимпиады. Все туры проходили под наблюдением и контролем организаторов EGOI, в полном соответствии с международными стандартами соревнования.

Для всех участниц это был первый опыт участия в олимпиаде такого масштаба, и тем ценнее результат: Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые принесли стране Турганбаева Тамила и Баймухамбетова Аружан.

«Победа наших девушек на международной олимпиаде — это не просто медали. Это - доказательство того, что в Казахстане растет поколение талантливых школьниц, готовых конкурировать на мировом уровне в сфере высоких технологий. Федерация спортивного программирования продолжит создавать возможности для детей по всей стране и вдохновлять новое поколение на путь в IT», — отметил Багдат Мусин, президент Федерации спортивного программирования Казахстана.

Еще одним важным итогом стало официальное признание Казахстана: с 2026 года страна будет включена в список официальных стран участниц EGOI. Это стало возможным благодаря многолетней работе руководителей сборной, которые в течение четырёх лет последовательно отстаивали интересы Казахстана на Генеральной ассамблее олимпиады.

European Girls Olympiad in Informatics — ежегодное международное соревнование, цель которого — поддержка девушек в изучении компьютерных наук и преодоление гендерного разрыва в сфере IT.

Казахстан участвует в EGOI с 2021 года, и благодаря системной работе Федерации уже сформировалось сильное и амбициозное сообщество юных программисток.