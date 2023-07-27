Полное расписание выступлений казахстанских спортсменов на Всемирной летней Универсиаде

Спорт, Китай
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

XXXI Всемирная студенческая игра FISU пройдет в городе Чэнду провинции Сычуань Китая с 28 июля по 8 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Ранее сообщалось, что студенческая сборная команда Казахстана примет участие в XXXI Всемирной летней Универсиаде.

Казахстан представят 93 спортсмена по 11 видам спорта: стрельба из лука, пулевая стрельба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо, художественная гимнастика, настольный теннис, таеквондо, у-шу, плавание, фехтование. Сборная страны укомплектована из студентов 26 вузов.

28 июля состоится церемония открытия Универсиады, а 27 июля казахстанцы выступят на первых соревнованиях по стрельбе из лука.

Соревнования продлятся до 8 августа. Будут разыграны 269 комплектов медалей в 18 видах спорта. За награды будут бороться более 10 тысяч спортсменов со всего мира.

Талисманом Универсиады стала панда Ronq Bao.

 

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