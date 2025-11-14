Фото: НОК РК

Команда Казахстана по шорт-треку заняла первое место на этапе Кубка мира среди юниоров в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наши спортсмены первенствовали в эстафете среди смешанных команд.

Второе место заняла Южная Корея. Китай замкнул тройку лучших.

Добавим, что второй этап Кубка мира среди юниоров проходит в Астане с 13 по 15 ноября. Соревнования принимает Ледовый дворец "Алау".