Казахстан завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку

Спорт
81

Второе место заняла Южная Корея. Китай замкнул тройку лучших

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по шорт-треку заняла первое место на этапе Кубка мира среди юниоров в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наши спортсмены первенствовали в эстафете среди смешанных команд.

Добавим, что второй этап Кубка мира среди юниоров проходит в Астане с 13 по 15 ноября. Соревнования принимает Ледовый дворец "Алау".

