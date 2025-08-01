Казахстан вошел в топ-10 стран по снижению смертности от неинфекционных заболеваний

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Среди десяти стран, которым удалось достичь этой цели, — Бельгия, Дания, Израиль, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция и Эстония

Фото: Минздрав РК

Казахстан стал первой страной Центральной Азии и одной из десяти стран Европейского региона ВОЗ, достигших целевого показателя по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 году. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ «Предотвратимая смертность, факторы риска и стратегии борьбы с НИЗ», опубликованного на сайте международной организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Среди десяти стран, которым удалось достичь этой цели, — Бельгия, Дания, Израиль, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция и Эстония. Эти страны реализовали наиболее эффективные меры ВОЗ, сократили распространенность факторов риска и усилили меры реагирования систем здравоохранения, что привело к ежегодному снижению смертности от предотвратимых и поддающихся лечению НИЗ, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В докладе подчеркивается, что Казахстан укрепил национальную систему здравоохранения, особенно в сфере борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкопатологиями. Акцент сделан на профилактику, раннее выявление, повышение доступности лечения и улучшение показателей выживаемости.

По данным мониторинга ВОЗ, Казахстан полностью реализовал 50% рекомендованных мер по борьбе с НИЗ и частично реализовал ещё 36%. Казахстан также провел первое обследование по методологии STEPS — «золотому стандарту» ВОЗ в области оценки распространенности НИЗ и факторов риска, что позволило получить сопоставимые международные данные и усилить национальные меры охраны здоровья.

В условиях высокого бремени сердечно-сосудистых заболеваний республика вложила значительные средства в создание специализированных кардиологических и инсультных центров. В период с 2017 по 2024 годы число катетеризационных лабораторий увеличилось с 31 до 49. Работу начали 83 инсультных центра, что позволило значительно снизить смертность и инвалидизацию в результате острых инсультов.

Казахстан также добился успехов в сфере высокотехнологичной медицины. С 2012 года в стране было успешно имплантировано более 600 желудочковых вспомогательных устройств. В 2025 году проведена 100-я операция по пересадке сердца. Также в 2024 году внедрена новая технология лечения аритмии сердца — впервые среди стран СНГ и Центральной Азии.

Особое внимание уделяется раннему выявлению и скринингу. В рамках государственной программы проводится скрининг на восемь заболеваний, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и онкозаболевания. По итогам 2024 года скринингом на рак молочной железы и колоректальный рак было охвачено 70% целевой группы — один из лучших результатов за всё время.

Средняя продолжительность жизни в Казахстане выросла с 74,44 года в 2022 году до 75,09 года в 2023 году. Показатель общей смертности стабильно снижается: с пикового значения 9,6 случая на 1000 человек в 2021 году — до существенно более низкого уровня.

Казахстан также придает большое значение снижению поведенческих факторов риска. Так, применяются одни из самых строгих в регионе антитабачных мер: запрет на курение в общественных местах, графические предупреждения на упаковках, повышение налогов, запрет на демонстрацию и продажу табачных изделий, полный запрет на электронные сигареты и вейпы. За последнее десятилетие уровень курения снизился до 20%.

Существенные меры приняты в отношении потребления сахара: запрещена продажа сахаросодержащих напитков в школах, а в 2024 году принят закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 21 года.

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