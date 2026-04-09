Казахстанцев призвали добровольно сдать незарегистрированное оружие

Закон и Порядок
144
Дана Аменова
специальный корреспондент

За сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 апреля стартует республиканская акция по добровольному выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным министерства, мероприятие направлено на профилактику правонарушений, предупреждение преступлений с применением незарегистрированного оружия, а также повышение уровня общественной безопасности.

Как отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, участие в акции – это не только возможность избежать уголовной ответственности, но и внести вклад в безопасность общества.

«Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Более того, за сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение. Призываем жителей проявить гражданскую сознательность и воспользоваться данной возможностью», – подчеркнул Тимур Ногайбаев.

В полиции напомнили, что прием оружия осуществляется в территориальных подразделениях органов внутренних дел. Размер выплаты зависит от технического состояния оружия и определяется специальной комиссией.

Стражи порядка подчеркивают, что подобные меры способствуют снижению уровня преступности и укреплению принципа «Закон и порядок».

#полиция #МВД #оружие #сдача

